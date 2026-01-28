Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente para ahorrar espacio en un dispositivo + Seguir en









La aplicación de mensajería cuenta con diversas configuraciones para evitar que se guarden fotos y videos de forma automática en los dispositivos.

WhatsApp guarda instantáneamente las fotos y videos enviados por chat.

Optimizar espacio en los dispositivos móviles resulta crucial para cuidar el funcionamiento de la batería, la duración del equipo y para garantizar un uso rápido y accesible de las distinas funciones que ofrece un celular. Sin embargo, muchas aplicaciones cuentan con diversas funciones, que generan descargas automáticas en la memoria del dispositivo, lo que puede resultar incómodo por el desperdicio de espacio, y la poca optimización de los contenidos que se guardan en el dispositivo.

Este es el caso de WhatsApp, que guarda instantáneamente las fotos y videos enviados por chat. Para desconfigurar esta función, hay una serie de pasos muy sencillos a seguir:





whatsapp-logo.jpg La actualización de WhatsApp ya está disponible para los más de sus dos mil millones de usuarios. Paso a paso: cómo evitar la descarga automática en WhatsApp según cada sistema operativo Evitar que WhatsApp guarde fotos y videos de forma automática y así ahorrar espacio en el dispositivo es una medida clave para quienes buscan un mayor control del almacenamiento. Tanto en Android como en iOS, la aplicación ofrece opciones de configuración que permiten impedir que imágenes y videos saturen la galería y afecten el funcionamiento del equipo.

Existe una manera de configurar cada dispositivo para asegurarse de que las fotos y videos no se descarguen al instante, según cada sistema operativo:

Cómo evitar la descarga automática en WhatsApp en dispositivos Android Si el usuario de la aplicación quiere evitar que WhatsApp guarde archivos multimedia automáticamente, en dispositivos Android, se pueden seguir los siguientes pasos: Abrir WhatsApp y pulsar el icono de opciones con tres puntos verticales. Entrar en “Ajustes” y seleccionar la sección “Chats”. Desactivar la opción “Visibilidad de archivos multimedia”. Esta acción impide que las fotos, videos y audios nuevos se guarden en la galería. Si se desea restaurar la función, basta con volver a activar el interruptor. Para chats grupales o conversaciones selectas Abrir la pestaña “Chats” y seleccionar la conversación individual o grupal. Pulsar el nombre del contacto o grupo. Escoger la opción “Visibilidad de archivos multimedia” y seleccionar “No”. Confirmar la selección. Cómo evitar la descarga automática en WhatsApp en dispositivos iOS En dispositivos iOS, esta gestión se realiza desde el menú de configuración de WhatsApp con los siguientes pasos: Abrir WhatsApp y acceder a “Configuración”. Ingresar en la sección “Chats”. Desactivar la opción “Guardar en Fotos”. Para chats grupales o conversaciones selectas Seleccionar la conversación correspondiente. Pulsar el nombre del contacto o grupo. Entrar en “Guardar en Fotos” y escoger entre “Predeterminado”, “Siempre” o “Nunca”.

