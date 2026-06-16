El acuerdo entre EEUU e Irán dejó en suspenso millones de dólares en apuestas de Polymarket

Los términos de paz no cumplieron ambiguos criterios de Polymarket para cerrar apuestas, lo que sembró incertidumbre en usuarios. El caso muestra la dificultad de mercados de predicción con eventos geopolíticos reales.

El acuerdo entre Washington y Teherán alivió los mercados financieros, pero abrió un frente inesperado en las plataformas de predicción, con u$s345 millones en apuestas en suspenso

La propuesta de acuerdo para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán trajo alivio a los operadores de acciones y bonos el lunes, aunque abrió un nuevo frente de incertidumbre para los mercados de predicción.

Polymarket , una de las mayores plataformas de apuestas sobre acontecimientos futuros, mostró más de u$s345 millones en operaciones vinculadas al interrogante de si EE.UU. e Irán firmarían un acuerdo de paz y cuándo ocurriría dicha tregua.

Washington y Teherán anunciaron el fin de semana haber llegado a un acuerdo, y algunos operadores pensaron que ya habían asegurado totalmente sus ganancias. S in embargo, las apuestas quedaron en suspenso ante la ambigüedad de los términos: no estaba claro si el anuncio era suficiente para cumplir las condiciones establecidas en los contratos de Polymarket, que exigen criterios precisos para declarar el cierre formal de un conflicto.

Una propuesta presentada el domingo por la noche para resolver el contrato a favor del "sí", de manera que se había alcanzado un acuerdo de paz, fue rechazada de inmediato por los tenedores de UMA, la criptomoneda encargada de gestionar las disputas en Polymarket.

Algunos de quienes cuestionan el resultado sostienen que no se han cumplido los términos del contrato: no se ha firmado ningún documento y tampoco está claro si el acuerdo entre ambas partes representa un fin "permanente" de los enfrentamientos.

Las dificultades de la predicción en el mundo real

El episodio es el más reciente y uno de los más resonantes en la trayectoria de Polymarket, y pone en evidencia los límites de los mercados de predicción a la hora de resolver disputas de "sí o no" atadas a acontecimientos geopolíticos en el mundo real.

La dependencia de Polymarket de UMA para gestionar apuestas controvertidas despertó reparos en algunos operadores, ya que los titulares de esa criptomoneda pueden influir en decisiones valoradas en millones de dólares sin revelar su identidad ni posibles conflictos de interés. El proceso consiste en que los poseedores de tokens debatan el tema en una sala de chat en línea antes de votar sobre el resultado.

En ese marco, un análisis reciente de Bloomberg reveló que apenas nueve carteras controlan más de la mitad de los tokens utilizados en este tipo de votaciones.

Hostilidades militares entre EE.UU e Irán

Según los términos de los contratos de Polymarket sobre un acuerdo de paz con Irán, cualquier entendimiento debe estipular de manera expresa que los enfrentamientos militares entre ambos países "han terminado o cesarán de forma permanente". Un alto el fuego transitorio no alcanzaría para cumplir ese requisito literalmente.

Como si fuera una asamblea de la ONU, los usuarios se reunieron el lunes en la sala de chat de Discord de UMA para debatir si los anuncios realizados durante el fin de semana eran suficientes para satisfacer esas condiciones. El debate y la votación definitiva se esperan para antes del cierre de esta semana.

Ambos países anunciaron el lunes que habían alcanzado un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz durante 60 días. Las delegaciones de ambas partes tienen previsto ultimar los detalles en Qatar esta semana, y se espera que el viernes se firme un memorando de entendimiento en Suiza. Frente a este panorama, varios usuarios de Polymarket señalaron el carácter temporal de la reapertura del estrecho como una prueba de que el acuerdo no es permanente.

Por el contrario, la otra postura sostiene que la descripción realizada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que habló de un “cese inmediato y permanente de las operaciones militares”, constituye evidencia suficiente para resolver el mercado afirmativamente.

Hubo un debate particularmente intenso sobre un contrato vinculado a si se alcanzaría un acuerdo de paz antes del lunes, un mercado que ha acumulado hasta ahora un volumen de negociación de u$s66 millones.

La situación genera una paradoja: los contratos siguen operativos mientras se tramita la disputa en UMA, lo que habilita a los inversores a apostar, en los hechos, sobre el desenlace del debate y no sobre el evento que originalmente estaban siguiendo.