Por qué Alan Wake 2 es lo mejor del 2023: de videojuegos de culto a una obra maestra de la narrativa

No es fácil distinguirse en el mundo del gaming cuando tenés un 2023 tan colmado de videojuegos aclamados por público y crítica. Aun así, el survival horror Alan Wake 2 (Remedy Entertainmen) entró al final de la carrera y se convirtió en semanas en un exponente nunca antes visto del gaming como formato para contar una historia.

El juego sigue a Saga Anderson , una agente del FBI que llega al pueblo de Bright Falls para investigar una serie de asesinatos vinculados con un misterioso culto . En seguida, hechos paranormales invaden el caso y comprometen no solo su vida, sino a su familia y su propia historia. Al mismo tiempo, retomamos el primer Alan Wake de 2013. Ubicado exactamente 10 años después, la trama de Saga se enreda con la de Alan, un escritor de novelas de terror que permanece perdido en otra dimensión llamada The Dark Place. El videojuego te invita a jugar como ambos personajes, alternando a gusto entre una historia y otra para ir descubriendo los cruces a tu propio ritmo.

Si bien Alan Wake 2 presenta conexiones con el anterior, y con otro juego llamado Control (todo parte del universo que está creando Remedy), particularmente lo jugué sin haberlos experimentado . Es recomendable aunque sea ver algún resumen , pero la historia es tan atrapante que el misterio te conduce aunque no entiendas el contexto y te deja con ganas de revisar todo el universo para profundizar en la narrativa.

Esa inmersión está bien sostenida por el apartado gráfico del juego que explota las capacidades de la nueva generación de consolas. Tres años después de la llegada de PS5 y Xbos Series S|X, Alan Wake 2 es uno de los primeros títulos que no sale también para la generación previa y se nota. La cantidad de elementos y detalles en cada escenario, acompañados por una dirección de arte muy bien pensada y aplicada, están representados con un nivel de realismo que, no deja de ser un videojuego, pero te atrapa y te mete en ese mundo a cada segundo.

Si corresponde mencionar que el juego desde su salida tuvo que ser actualizado algunas veces con soluciones de errores. En Xbox Series X se podía experimentar problemas con el audio, error de sincronización de subtítulos y hasta errores visuales graves que impedían la continuidad del juego. Al momento de salir esta review la mayoría de estos parecen estar solucionados.

Alan Wake 2 es un hito en los videojuegos como formato narrativo

alan wake 2 - 1 Alan en la dimensión paralela The Dark Place escribe y cambia su propia historia para poder escapar. Remedy Games

Sin ninguna duda, donde más resalta Alan Wake 2 es en el cómo está contada su historia. La narrativa de Alan Wake 2, cómo está presentada, solo podría existir en un videojuego y Remedy Games entendió que tenía los medios para llevar adelante su "storytelling" con una libertad e inmersión que solo este formato permite.

Similar a lo sucedido en el primer juego, en su encierro en The Dark Place, Alan escribe en su maquina de escribir una nueva historia de terror y las palabras que pone sobre las páginas se vuelven realidad. La diferencia es que ahora tenemos dos protagonistas. Entonces, Alan escribe dos historias: una se vuelve realidad en su narrativa, intentando escapar de The Dark Place, y la otra se vuelve realidad en el "mundo real" donde está Saga, para que ella resuelva el misterio del culto y lo ayude a escapar.

Pero la historia que escribe Alan no es cualquiera, es una historia de terror y las palabras que use deben enmarcarse dentro de ese género para volverse realidad. Esto habilita a que las situaciones paranormales no solo sucedan en el juego sino que cambien hacia donde va la narrativa y la jugabilidad.

alan wake 2 - 2 Saga debe resolver el misterio de un culto asesino mientras la historia de Alan cambia su propia vida. Remedy Games

Al jugar con Saga, lo paranormal cada vez se va volviendo más real y empieza a afectarla personalmente, comprometiéndote a vos con el desarrollo de su historia. Esto además se complementa con el uso del "Mind Place", un espacio detectivesco donde vas acumulando pruebas, evidencias y perfiles para resolver los distintos misterios y giros de la trama. Por otra parte, como Alan, tenés que ir modificando la propia historia que jugás para conducirlo a una salida.

Esto genera un escenario solo posible en los videojuegos: tu acción modifica los entornos, los diálogos, los resultados y variables hasta encontrar las soluciones. La forma, sobre todo en la trama de Alan, en la que los escenarios van cambiando como consecuencia de los cambios en la historia es fascinante e incluye cambios entre espacios de videojuego y filmaciones live-action, cambios de género, apariciones repentinas, supervivencia, y un montón de mecanismos que se entrecruzan (increíblemente) de manera fluida.

El entrecruce entre ambas historias genera un clima de tensión entre ambos personajes donde la "realidad" y la ficción se mezclan y todos tienen dudas de qué es qué, incluso el jugador. Esto da paso a un recurso utilizado de una forma muy interesante: la metanarrativa. Entre lo autoreferencial, lo abarcativo y lo absurdo, Alan Wake 2 no tiene miedo de hablar de si mismo como un videojuego y como franquicia; hablar de los videojuegos en general; del género terror en distintos medios o incluso de otros como la ciencia ficción, el policial o hasta los musicales. Habla de late nights, fotografía, poesía literatura, cine y obras de teatro, y todo lo hace dentro de su propio universo en una forma tan precisa que nunca resulta ni repetitiva ni autoindulgente.

Sin ser una revolución del survival horror como tal (su jugabilidad en ese sentido es muy similar a juegos que definieron el género como Resident Evil), Alan Wake 2 eligió desde el principio revolucionar los videojuegos en general. Es un ensayo sobre lo que el formato, el medio y la industria pueden hacer con creatividad, ambición, tiempo, presupuesto y confianza. Cada paso que Remedy da en su universo de videojuegos ahora será obligatorio para ver hasta donde pueden expandir los límites del gaming.

En dónde jugar Alan Wake 2

El videojuego Alan Wake 2 está disponible en PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC (a través de la tienda de Epic Games).