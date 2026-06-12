Fallas en Meta a nivel mundial este 12 de junio: qué pasó y cuándo vuelve a la normalidad WhatsApp, Instagram y Facebook

Miles de usuarios reportaron problemas para acceder, enviar mensajes y cargar contenido en Instagram, WhatsApp y Facebook.

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas en Meta, pero todavía no hay un comunicado oficial.

Durante la mañana de este 12 de junio se registró una caída a nivel mundial de los servicios de Meta , afectando el funcionamiento de WhatsApp, Instagram y Facebook .

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En plataformas de monitoreo como Downdetector , miles de usuarios reportaron fallas para iniciar sesión, enviar mensajes, cargar contenido y acceder a las plataformas. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la falla ni el tiempo exacto de recuperación del servicio.

Las principales fallas se concentraron en las tres plataformas más utilizados de Meta . En el caso de WhatsApp , los usuarios reportaron dificultades para enviar y recibir mensajes , además de problemas en la conexión con WhatsApp Web.

En Instagram, los errores estuvieron vinculados a la imposibilidad de actualizar el feed, subir contenido o ver las historias.

Facebook, por su parte, presentó problemas de carga general, errores de inicio de sesión y para interactuar con publicaciones.

Aunque todavía no se confirmó oficialmente el origen del inconveniente, los especialistas señalan que este tipo de caídas suele estar vinculada a fallas técnicas en los servidores o tareas de mantenimiento no anunciadas.

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Cuándo vuelve a la normalidad el servicio

Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni el tiempo estimado de resolución.

Sin embargo, en este tipo de incidentes, la experiencia indica que los servicios suelen restablecerse de manera progresiva a lo largo del mismo día, a medida que se corrigen los errores técnicos.

Tené en cuenta que la recuperación del sistema no siempre es uniforme, por lo que algunas regiones pueden volver a la normalidad antes que otras.