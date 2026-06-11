Elon Musk expondrá detalles de su megafábrica de chips mientras SpaceX se prepara para la mayor salida a bolsa de la historia

El magnate sudafricano dará detalles de los avances de la planta de fabricación de chips Terafab mientras Wall Street se prepara para la IPO de SpaceX.

Archivo. Musk dará adelantos de Terafab, a días de la salida de SpaceX a la bolsa.

Elon Musk será una de las figuras centrales de la conferencia tecnológica anual de ASML, el gigante neerlandés de equipamiento para la industria de semiconductores, a días de la histórica salida de SpaceX a la bolsa . El empresario participará de manera virtual para exponer los avances de Terafab , su ambicioso proyecto para desarrollar una gran planta de fabricación de chips destinada a abastecer tanto a Tesla como a su empresa de exploración espacial.

La participación de Musk se producirá en una jornada clave para el mercado, ya que este jueves se espera que se defina el precio final de la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX , una operación que podría convertirse en la más grande registrada hasta ahora.

"Musk compartirá su visión sobre la inteligencia artificial, la robótica, el espacio y la fabricación de semiconductores" , señaló un portavoz de ASML.

La compañía europea describió el encuentro como un "evento interno solo para empleados" y evitó precisar el horario en que intervendrá el fundador de Tesla y SpaceX . La conferencia concluirá cerca de las 17:00 hora local.

El director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, había confirmado el mes pasado que mantuvo conversaciones con Musk sobre Terafab , un proyecto que podría transformarse en un nuevo cliente estratégico para la empresa neerlandesa. ASML domina el mercado global de equipos de litografía , las máquinas utilizadas para transferir los diseños microscópicos que permiten fabricar chips avanzados.

TERAFAB Terafab: la fábrica que Musk desarrolla para suministrar de chips a sus empresas. Terafab

Musk ya había adelantado que SpaceX trabajará junto a Intel en el desarrollo de Terafab y que, en una etapa posterior, la producción estará destinada a cubrir las necesidades de la propia SpaceX y de los robots humanoides Optimus de Tesla.

Los primeros detalles del proyecto fueron revelados en marzo. Según explicó el empresario, la fase inicial contempla una planta de desarrollo en Texas dedicada a la fabricación de máscaras de litografía, componentes esenciales para la producción de chips lógicos y de memoria. El objetivo es acelerar la creación de prototipos integrando distintas etapas del proceso bajo un mismo techo.

"Musk y su equipo se están integrando en el ecosistema más amplio de los semiconductores, y muchas empresas, incluida Asml, colaborarán en esta iniciativa", indicó la compañía.

La sintonía entre ambas empresas quedó reflejada también en un mensaje que Musk publicó el 6 de junio en X, donde calificó a ASML como "posiblemente la mejor empresa de Europa" y sostuvo que debería ser "apreciada y apoyada".

SpaceX concentra una demanda récord antes de su debut bursátil

Mientras tanto, la oferta pública inicial de SpaceX continúa acumulando interés entre los grandes fondos de inversión. A pocos días de que se cierre el libro de órdenes, la demanda institucional supera ampliamente la cantidad de acciones disponibles.

Los bancos encargados de la colocación comunicaron a potenciales inversores que el interés creció de forma significativa tras las reuniones mantenidas con la dirección de la compañía. Fuentes del mercado señalaron que el volumen de órdenes aumentó considerablemente desde el lunes.

En paralelo, las entidades colocadoras informaron que priorizarán la asignación de acciones a grandes administradores de fondos con estrategias de inversión de largo plazo. Según Bloomberg, varios inversores institucionales presentaron órdenes por alrededor de u$s10.000 millones cada uno.

El mercado espera que los bancos dejen de recibir órdenes institucionales al cierre de Wall Street del miércoles. La operación prevé la colocación de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de u$s135 por papel. De concretarse en esos términos, SpaceX recaudaría cerca de u$s75.000 millones y alcanzaría una valuación aproximada de u$s1,8 billones.

Aunque el tramo institucional cerrará antes, algunos inversores minoristas todavía podrán cursar órdenes a través de determinadas plataformas. La empresa evalúa destinar hasta el 30% de la oferta a pequeños inversores, una participación inusualmente elevada para una salida a bolsa de esta magnitud. El esquema incluye colocaciones en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Suiza.

Con esas cifras, la operación se encamina a convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los u$s29.400 millones que recaudó Saudi Aramco en 2019.