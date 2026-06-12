SpaceX lanza su cohete Falcon 9 poco antes de salir a bolsa

El dispositivo realizó más de 600 vuelos, lo cual significó un récord para la empresa. Partió desde Florida y supone un cambio para el mercado de satélites.

El cohete Falcon 9 realizó más de 600 vuelos hasta la fecha, un récord, y transformó el mercado del lanzamiento de satélites comerciales.

La compañía espacial de Elon Musk, SpaceX , lanzó este viernes su célebre cohete Falcon 9 , el más utilizado en el mundo, poco antes de su histórica salida a bolsa de Wall Street . El dispositivo, que salió desde Florida, significa una transformación para el mercado de satélites por tener costos reducidos.

Los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara viernes, en una jornada marcada por el debut bursátil de la empresa tecnológica SpaceX , propiedad de Elon Musk , en la que se espera que sea la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia . A eso se le agregan las renovadas esperanzas de los inversores respecto a un acuerdo entre EEUU e Irán , lo que lleva a los precios del petróleo a su nivel más bajo en dos meses.

El dispositivo despegó a las 8.37 hora local (12.37 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, transportando 29 satélites Starlink, también fabricados por SpaceX, que complementarán la constelación de más de 10.000 satélites de internet que la compañía ya ha desplegado en órbita.

El cohete Falcon 9 realizó más de 600 vuelos hasta la fecha, un récord, y transformó el mercado del lanzamiento de satélites comerciales y militares al reducir significativamente sus costos. Su novedad reside en que este lanzador es parcialmente reutilizable.



El propulsor utilizado este viernes volaba por vigésima séptima vez y el lanzamiento se produjo menos de una hora antes de la esperada salida a bolsa de la compañía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpaceX/status/2065442941250719896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065442941250719896%7Ctwgr%5E5457c85147c3a4a88da9de715473c52010dcdd7f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fv482%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D340plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020table20tdHtmlDiffwidth%3D600pxtoolbar1%3Dundo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist20numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20table20tdHtmlDifftoolbar1_mobile%3Dallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dplaceholder%3DIngresauncontenidoparaelcuerpotimestamp%3D17812762314622762&partner=&hide_thread=false Falcon 9 launches 29 @Starlink satellites from Florida pic.twitter.com/YGodkpxDIK — SpaceX (@SpaceX) June 12, 2026

Por qué la salida a bolsa de SpaceX podría convertirse en un negocio millonario para California

Elon Musk abandonó California abruptamente tras años de criticar sus impuestos, su política y su clima de negocios, y trasladó SpaceX a Texas. Ahora el mayor evento de su carrera, la salida a bolsa de Space X, podría generar una cuantiosa recaudación impositiva para el estado que tanto denostó.

Aunque la mudanza le otorgó a SpaceX una nueva sede en Texas, miles de empleados que pronto podrían enriquecerse con la oferta pública inicial (OPI) siguen viviendo y trabajando en el área de Los Ángeles y deberán tributar el llamado "impuesto a los millonarios" de California. Texas, que no grava los ingresos personales, no verá un centavo de ese salto patrimonial.

La empresa aeroespacial del magnate Elon Musk se prepara para vender 555,6 millones de acciones a u$s135 cada una, con una recaudación de aproximadamente u$s75.000 millones y una valuación cercana a u$s1,77 billones. Para California, en cambio, representa algo mucho más concreto: una masa de ingresos imponibles que aterrizará directamente en las arcas del municipio de Los Ángeles.