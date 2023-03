Por qué es importante hacer back up y copia de datos

El propósito del back up es crear una copia de la información que se tiene y que se pueden recuperar en caso de que se produzca una falla en los datos primarios. Las fallas de datos principales pueden ser el resultado de fallas de hardware o software, corrupción de datos o un evento causado por humanos, como un ataque malicioso (virus o malware) o como así también ocurre de forma cotidiana la eliminación accidental de datos. Las copias de seguridad permiten restaurar los datos desde un momento anterior para ayudar a recuperarse de un evento no planificado, esto se aplica a personas, empresas, ya que es vital hacer un back up.