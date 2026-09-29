Donald Trump lanzó una plataforma de inteligencia artificial para acceder a trámites y servicios

El portal busca unificar la información de las agencias federales de EEUU mediante un asistente virtual. El mandatario también reunió a los líderes tecnológicos y defendió la autorregulación del sector.

Donald Trump presentó America.gov, el portal con inteligencia artificial que busca centralizar el acceso a los servicios del gobierno federal.

Donald Trump presentó este martes America.gov , una plataforma gubernamental basada en inteligencia artificial que busca centralizar el acceso a información, trámites y servicios del Estado federal estadounidense. El lanzamiento se realizó en Washington y estuvo acompañado por una orden ejecutiva para que las distintas agencias conecten sus servicios al nuevo portal.

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La iniciativa propone simplificar la interacción de los ciudadanos con la administración pública mediante un asistente conversacional que responde consultas con información oficial . Así, apunta a facilitar la búsqueda de recursos que actualmente están distribuidos entre numerosos sitios de organismos federales.

Trump encabezó la presentación en el auditorio Andrew W. Mellon, acompañado por funcionarios de su gabinete y representantes de la industria tecnológica. Allí defendió el desarrollo de la IA, aseguró que no frenará su crecimiento y sostuvo que su impacto será superior al de la Revolución Industrial.

El lanzamiento precedió a un almuerzo en la Casa Blanca con los principales empresarios del sector, en una jornada en la que el mandatario también dispuso reemplazar la denominación “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones del Ejecutivo.

America.gov fue concebida como un punto de acceso unificado a los servicios digitales del gobierno estadounidense. A través de preguntas formuladas en lenguaje cotidiano, los usuarios pueden solicitar información y orientación para gestionar sus necesidades ante las agencias públicas.

America.gov apunta a facilitar la búsqueda de recursos que actualmente están distribuidos entre numerosos sitios de organismos federales.

El proyecto estuvo encabezado por Joe Gebbia, responsable de diseño del gobierno estadounidense, y fue desarrollado con la colaboración de Gemini, de Google, y Grok. Gebbia explicó que la propuesta permite iniciar una conversación con el Estado para encontrar las respuestas que necesita cada persona.

La orden ejecutiva firmada por Trump establece que las agencias federales deberán vincular sus servicios al público con el portal. El presidente señaló que el trabajo había comenzado al inicio de su segundo mandato y presentó la herramienta como una muestra de las posibilidades que ofrece esta tecnología para modernizar la administración.

El asistente también responde preguntas generales, aunque establece límites frente a consultas que requieren opiniones políticas. De acuerdo con las pruebas citadas por el diario, reconoce que Joe Biden ganó las elecciones de 2020, pese a las afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude, y evita establecer quién fue el mejor presidente de la historia estadounidense.

Trump defendió el liderazgo de EEUU frente a China

Durante la presentación, el mandatario vinculó el avance de la inteligencia artificial con la competencia tecnológica internacional. Rechazó coordinar con China una estrategia regulatoria que, según su postura, podría sumar obstáculos a las empresas estadounidenses.

“Actualmente llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, y quiero que siga siendo así”, afirmó.

Trump vinculó el avance de la inteligencia artificial con la competencia tecnológica internacional.

Sus declaraciones se produjeron en medio de los pedidos de mayores controles sobre los sistemas más avanzados y de las advertencias de referentes de la industria acerca de sus riesgos. Frente a ese escenario, Trump volvió a defender la expansión de la tecnología y su capacidad para impulsar la economía.

Más tarde, recibió en la Casa Blanca a Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Satya Nadella, Dario Amodei, Jeff Bezos y Alex Karp, entre otros empresarios.

Al finalizar el encuentro, el presidente y los ejecutivos firmaron un documento con compromisos voluntarios para incorporar controles internos y mecanismos de revisión. El titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicó que el acuerdo contempla instancias de evaluación tanto internas como externas.

Consultado sobre la necesidad de regular la actividad, Trump destacó el papel de la autorregulación y mencionó las facultades que ya tienen el Departamento de Justicia y el FBI.

La orden para rebautizar la IA como “superinteligencia”

Como parte de la misma agenda, Trump ordenó que los departamentos y agencias del Ejecutivo utilicen “Super Intelligence” y la sigla “SI” en reemplazo de “Artificial Intelligence” y “AI”, dentro de los límites permitidos por la ley.

La disposición alcanza a comunicaciones oficiales, sitios web, informes y documentos de política pública. No exige modificar regulaciones, contratos, subvenciones ni otros textos emitidos con anterioridad.

El cambio de nombre tampoco altera de inmediato la definición legal vigente. Por ahora, la nueva denominación abarcará las mismas tecnologías y sistemas comprendidos en la legislación sobre inteligencia artificial.

La orden establece, además, un plazo de 60 días para que el asesor presidencial en Ciencia y Tecnología presente una propuesta legislativa que evalúe una nueva definición federal y las modificaciones necesarias para incorporarla al marco normativo.