Spotify registra una caída mundial y usuarios reportan problemas para reproducir música

La plataforma comenzó a registrar inconvenientes durante la tarde de este martes. Los usuarios señalaron fallas en la reproducción, dificultades para cargar contenido y problemas para iniciar sesión.

Archivo. Spotify presenta errores en su servicio web y su aplicación.

Spotify registra problemas este martes 29 de septiembre , según los reportes de usuarios recopilados por plataformas que monitorean el funcionamiento de servicios digitales. Entre los inconvenientes señalados aparecen problemas de conexión con los servidores, interrupciones durante la reproducción de canciones y dificultades para iniciar sesión o realizar búsquedas, tanto en la aplicación como en la página web.

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La propia compañía reconoció los inconvenientes a través de sus redes sociales. “¡Somos conscientes de que hay algunos problemas en este momento y los estamos investigando!”, publicó Spotify , aunque no brindó mayores detalles sobre las causas ni sobre el estado de la incidencia.

La publicación generó respuestas de usuarios en plataformas como X, donde algunos reclamaron una solución mientras otros compartieron memes relacionados con la caída.

Los reportes registrados hasta el momento señalan dificultades vinculadas con distintas funciones de la plataforma. Entre los inconvenientes mencionados aparecen:

StatusGator , una plataforma que monitorea el funcionamiento de servicios digitales , registra reportes relacionados con Spotify durante las últimas 24 horas. Entre las incidencias señaladas aparecen problemas de reproducción y funcionamiento del servicio.

Spotify, no brindó mayores detalles sobre las causas ni sobre el estado de la incidencia.

Sin embargo, el mismo monitor muestra actualmente a Spotify como operativo. Por ese motivo, los reportes disponibles no permiten confirmar por ahora una interrupción generalizada de la plataforma.

Downdetector, otro de los servicios de monitoreo reconocidos a nivel mundial, también muestra a Spotify como operativo este 29 de septiembre, aunque registra reportes de usuarios durante las últimas 24 horas.

La App presenta la mayor cantidad de reportes de errores. Downdetector

La información disponible indica que las dificultades podrían corresponder a una incidencia parcial o localizada. El estado del servicio puede modificarse mientras la compañía continúa investigando el problema.

Spotify ya registró fallas durante 2026

Los problemas técnicos no son nuevos para la plataforma. Los registros de StatusGator muestran incidentes recientes vinculados con la carga de la aplicación, la reproducción de música, el inicio de sesión y el funcionamiento del reproductor web.

Entre los incidentes registrados durante 2026 aparecen problemas con el reproductor web el 1 de septiembre y dificultades de reproducción y carga de la aplicación durante agosto.