Qué es Bilibili, la plataforma de videos china que busca destronar a YouTube

La plataforma asiática busca captar creadores y usuarios occidentales con una nueva aplicación internacional, versiones en varios idiomas y herramientas de monetización para influencers. El éxito de TikTok como camino a seguir para la plataforma.

Bilibili , una de las principales plataformas de video de China , se prepara para llevar adelante una expansión internacional con la que busca competir de manera directa con YouTube, el servicio de videos de Google. En la actualidad, la compañía es todo un éxito en sus latitudes: cuenta con 376 millones de usuarios activos mensuales y cerca de 115 millones diarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La estrategia de expansión contempla reducir algunas de las barreras de acceso para usuarios extranjeros y avanzar en la incorporación de creadores occidentales de alto perfil . La empresa también proyecta establecer presencia en mercados clave y desarrollar nuevas herramientas para monetizar el contenido.

El plan - según consignó el medio Semafor -, incluye además una mayor utilización de inteligencia artificial para moderar contenidos , aunque la expansión podría enfrentar cuestionamientos vinculados con la censura, la moderación y la seguridad de los datos de los usuarios.

La compañía busca ampliar su alcance fuera de China mediante una serie de cambios destinados a facilitar la llegada de usuarios y creadores internacionales.

Relanzamiento de su aplicación internacional y desarrollo de una versión de su sitio web en inglés.

y desarrollo de una versión de su sitio web en inglés. Eliminación de la verificación de identidad obligatoria que anteriormente se exigía a usuarios extranjeros en la plataforma principal china.

que anteriormente se exigía a usuarios extranjeros en la plataforma principal china. Desarrollo de un marketplace internacional para conectar a creadores extranjeros con marcas interesadas en realizar patrocinios.

para conectar a creadores extranjeros con marcas interesadas en realizar patrocinios. Contratación de gerentes de comunidad en mercados como Los Ángeles, Londres, Ciudad de México, São Paulo, Estambul y Tokio.

en mercados como Los Ángeles, Londres, Ciudad de México, São Paulo, Estambul y Tokio. Implementación de sistemas internacionales de moderación de contenido basados en IA.

La compañía también busca posicionarse entre los influencers como una plataforma capaz de generar ingresos a partir del vínculo con una audiencia que define como “adinerados, bien educados y con el ADN de la Generación Z”.

El objetivo es captar creadores de distintos países y conectarlos con marcas mediante herramientas de monetización desarrolladas específicamente para el mercado internacional.

Sin embargo, la estrategia también puede exponer a Bilibili a debates similares a los que enfrentó TikTok en los mercados occidentales, especialmente alrededor de la censura, la moderación de contenidos y la seguridad de los datos personales.

El foco en Mr.Beast y la captación de grandes figuras occidentales

Uno de los principales objetivos de Bilibili es sumar a creadores y figuras occidentales a su plataforma. El caso más destacado es el de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast.

En enero de 2024, el creador publicó en Bilibili un collage de 90 segundos con algunos de sus videos más virales. El contenido consiguió rápidamente más de 3 millones de visualizaciones y 270.000 "me gusta".

Actualmente, ese video supera las 231 millones de reproducciones en la plataforma.

“Va a ser un viaje divertido”, había dicho Donaldson al referirse a su llegada a la plataforma y pidió a los usuarios chinos que le contaran qué contenidos querían ver.

La reacción de uno de sus nuevos seguidores resumió el impacto que tuvo su desembarco: “¡Estoy siendo testigo de la historia!”.