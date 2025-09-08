SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, realizará una superinversión de u$s17.000 millones

El magnate Elon Musk dio un nuevo paso en la diversificación de negocios de SpaceX, ya que la compañía espacial, a través de su red de satélites Starlink, cerró un acuerdo con EchoStar para adquirir licencias de espectro de telefonía móvil por u$s17.000 millones. La operación se financiará en partes iguales entre dinero líquido y acciones de SpaceX.
El paquete adquirido incluye las licencias de espectro AWS-4 y H-Block, activos estratégicos para el despliegue de servicios móviles directos a dispositivos desde el espacio. Además, el acuerdo contempla que SpaceX financie u$s2.000 millones en intereses sobre la deuda de EchoStar hasta noviembre de 2027. Como parte de la alianza, los clientes de Boost Mobile, filial de EchoStar, podrán acceder a Starlink Direct to Cell, el servicio que promete conectividad satelital directa a teléfonos móviles.
El anuncio provocó un fuerte impacto en los mercados: las acciones de EchoStar se dispararon más de un 60% tras conocerse la noticia. La compañía destinará los fondos obtenidos a reducir deuda, sostener sus operaciones y financiar proyectos de crecimiento.
SpaceX, de Elon Musk, avanza con su plan de inversión
Para SpaceX, el movimiento es clave. Aunque ya mantiene un acuerdo con T-Mobile para brindar cobertura móvil satelital, esta compra le otorga mayor independencia y control sobre el espectro, posicionándola para competir en un segmento que será decisivo en la próxima generación de telecomunicaciones. La transacción, no obstante, está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU.
Vale recordar que EchoStar ya había cerrado en agosto un acuerdo similar con AT&T por u$s23.000 millones, en una señal del creciente interés de las grandes tecnológicas y operadoras por asegurar activos de espectro.
La adquisición coincide con una nueva ronda de financiación de SpaceX, que busca consolidar su valoración cercana a u$s400.000 millones. En sus más de 30 rondas previas, la empresa levantó casi u$s12.000 millones de inversores como Google, Fidelity, Sequoia o Bank of America.
Con esta jugada, SpaceX refuerza su visión de eliminar las zonas sin cobertura en todo el mundo y acelerar la convergencia entre telecomunicaciones satelitales y móviles.
