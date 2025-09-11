Ni gift ni videos: WhatsApp permitirá compartir un nuevo formato de imagen dinámica

La aplicación de mensajerías más popular del mundo integrará una nueva función para poder compartir un nuevo formato de imagen dinámica.

No hay dudas de que WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas por la población en el día a día, por ello, busca actualizaciones constantemente para mejorar la experiencia de sus usuarios . Desde mejoras en seguridad hasta nuevas dinámicas de comunicación, Meta busca la excelencia de forma constante.

Entre los archivos más enviados además de los mensajes de texto y audio, destacan las fotos. Con una opción para mandarlas con calidad máxima y posibilidad de grabar videos y compartirlos como gift. Con la nueva actualización, se sumará un nuevo formato al que llamarán "Live Photos".

Según un informe detallado del canal de WhatsApp "WABetaInfo", esta función está disponible para aquellos que usen la versión beta de WhatsApp. "Live Photos" es el nombre que tiene este contenido en iOS , pero que hasta el momento no se podían compartir en la aplicación. Se trata de fotos con movimiento y sonido.

Se conforma por un videoclip que se graba antes y después de la captura . En WhatsApp, se podrán usar en chats individuales, grupos y canales. Al elegir este tipo de imágenes, la aplicación dará la opción de enviarlo como un clip dinámico o como una imagen estática.

De esta manera, la aplicación ofrece una compatibilidad multiplataforma que facilite la interacción entre usuarios de iOS y Android.

Cuando lanzarán la función de Live Photos

Se espera que esta función llegue al público general una vez que concluya la fase de prueba en la versión beta de WhatsApp. Esto significa que, tras el período de evaluación en el que un grupo reducido de usuarios pone a prueba la herramienta y se ajustan posibles errores o mejoras, la opción quedará disponible de manera progresiva para todos.

La implementación global suele realizarse en etapas, por lo que algunos usuarios podrían recibir la actualización antes que otros, pero la expectativa es que pronto forme parte de las funciones habituales de la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo.