Por qué recomiendan desactivar Meta AI de Whatsapp y cómo hacerlo







Incorporada como función en Whatsapp, son muchos los que recomiendan desactivar Meta AI por cuestiones tan disímiles como inquietantes. Aquí, algunas de ellas.

Expertos alertan del peligro de mantener activado Meta IA en WhatsApp todo el tiempo.

Desde que WhatsApp incorporó la función Meta AI, representada por un círculo azul dentro de la app, miles de usuarios comenzaron a usarla con curiosidad. El asistente virtual responde preguntas, crea imágenes y ofrece información en tiempo real como si fuera un contacto más en la lista de chats.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque suena tentador contar con un chatbot integrado, el entusiasmo inicial se mezcló rápidamente con dudas. Distintos especialistas en seguridad digital y organizaciones de consumidores advirtieron que esta inteligencia artificial puede plantear riesgos en el manejo de datos y fomentar una dependencia tecnológica poco saludable.

En redes sociales abundan las consultas de usuarios que buscan la forma de desactivar o al menos minimizar la presencia de esta función. No existe un botón oficial para apagarla por completo, pero sí hay opciones prácticas para sacarla del medio y evitar interacciones no deseadas.

Meta IA Meta AI no puede ser completamente desactivada como función en Whatsapp aunque sí puede ocultarse.

Estas son 4 razones para desactivar Meta en tu WA Privacidad en juego : aunque WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, el sistema de Meta AI procesa patrones de interacción para personalizar respuestas. Eso genera desconfianza, sobre todo en relación con la publicidad dirigida y la gestión de información sensible.

Respuestas poco confiables : la herramienta puede equivocarse y dar datos erróneos, incluso en temas delicados como salud o cuestiones legales. Esa imprecisión es uno de los motivos por los que varios usuarios prefieren no usarla.

Más distracciones : WhatsApp ya es un espacio de intercambio constante, y con Meta AI se suma una fuente extra de estímulos. Al poder generar imágenes o responder de manera instantánea, incrementa el tiempo de pantalla y la sensación de estar siempre “enganchado”.

Creatividad limitada: los contenidos de Meta AI suelen sonar repetitivos y poco originales. Para quienes trabajan en áreas creativas, esto representa un freno: en vez de inspirar nuevas ideas, la IA tiende a estandarizar lo que produce.

How-to-Use-Meta-AI-WhatsApp-for-Business-Messaging Quienes recomiendan desactivar Meta AI de Whatsapp esgrimen razones tan profundas como inquietantes. Así podés desactivar Meta Si bien Meta no permite borrar por completo el asistente, hay formas de esconderlo y evitar que aparezca constantemente: En Android: Abrí WhatsApp.

Buscá el chat de Meta AI en la lista.

Mantenelo presionado y seleccioná “Eliminar” (papelera) o “Archivar” (carpeta).

Confirmá la acción. En iPhone: Entrá a WhatsApp.

Deslizá hacia la izquierda sobre el chat de Meta AI.

Elegí entre “Archivar” o “Eliminar” .

Confirmá. Un detalle: el círculo azul puede seguir apareciendo en la barra de búsqueda. Para reducir al mínimo su presencia, lo mejor es no iniciar conversaciones con el asistente ni mencionarlo en grupos con @MetaAI.