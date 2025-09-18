Un fin de semana largo inesperado para disfrutar en septiembre 2025: a qué se debe este sorpresivo feriado







Septiembre suma nuevos feriados en el calendario y abre la posibilidad de armar escapadas, disfrutar del turismo interno y aprovechar el descanso extra.

El nuevo feriado de septiembre permitirá extender el descanso y aprovechar actividades culturales, gastronómicas y turísticas en distintos puntos del país.

Septiembre trae consigo una sorpresa en el calendario laboral: un nuevo feriado que permitirá extender el descanso. En medio de las rutinas cargadas y el regreso a la normalidad tras las vacaciones de invierno, esta fecha aparece como un respiro ideal para organizar escapadas rápidas o compartir tiempo en familia.

La provincia de Buenos Aires sumará un nuevo día de descanso oficial gracias a celebraciones locales que se integran al calendario. La oportunidad se convierte en una excusa perfecta para fomentar el turismo interno, disfrutar de la gastronomía regional y conocer rincones que muchas veces quedan fuera de los destinos más habituales.

feriados septiembre.jpg Los feriados de septiembre ofrecen un respiro ideal para planear viajes cortos, recorrer rincones bonaerenses y disfrutar más del fin de semana.

Por qué es feriado el 26 de septiembre de 2025 El viernes 26 de septiembre se declara feriado en distintos municipios bonaerenses debido a la conmemoración de aniversarios fundacionales. Entre las localidades que celebran se encuentran Maipú, Merlo y Carmen de Areco, tres distritos que preparan actividades especiales para recordar su historia y tradiciones.

Al caer en viernes, el feriado genera automáticamente un fin de semana largo, lo que habilita a planificar mini vacaciones cerca de la capital o en destinos rurales. La medida beneficia tanto a residentes que buscan descanso como a los prestadores turísticos, quienes encuentran en estas fechas una oportunidad para atraer más público.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

