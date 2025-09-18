SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Un fin de semana largo inesperado para disfrutar en septiembre 2025: a qué se debe este sorpresivo feriado

Septiembre suma nuevos feriados en el calendario y abre la posibilidad de armar escapadas, disfrutar del turismo interno y aprovechar el descanso extra.

Septiembre trae consigo una sorpresa en el calendario laboral: un nuevo feriado que permitirá extender el descanso. En medio de las rutinas cargadas y el regreso a la normalidad tras las vacaciones de invierno, esta fecha aparece como un respiro ideal para organizar escapadas rápidas o compartir tiempo en familia.

La provincia de Buenos Aires sumará un nuevo día de descanso oficial gracias a celebraciones locales que se integran al calendario. La oportunidad se convierte en una excusa perfecta para fomentar el turismo interno, disfrutar de la gastronomía regional y conocer rincones que muchas veces quedan fuera de los destinos más habituales.

feriados septiembre.jpg
Por qué es feriado el 26 de septiembre de 2025

El viernes 26 de septiembre se declara feriado en distintos municipios bonaerenses debido a la conmemoración de aniversarios fundacionales. Entre las localidades que celebran se encuentran Maipú, Merlo y Carmen de Areco, tres distritos que preparan actividades especiales para recordar su historia y tradiciones.

Al caer en viernes, el feriado genera automáticamente un fin de semana largo, lo que habilita a planificar mini vacaciones cerca de la capital o en destinos rurales. La medida beneficia tanto a residentes que buscan descanso como a los prestadores turísticos, quienes encuentran en estas fechas una oportunidad para atraer más público.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

