Sacudir el teléfono para reportar fallas en WhatsApp, la nueva función de la aplicación

La herramienta ya apareció en la versión beta para Android y busca agilizar el envío de comentarios y capturas al equipo técnico.

WhatsApp suma una función que busca simplificar un proceso fastidioso para millones de usuarios: reportar fallas dentro de la app. La compañía está probando una herramienta que permite activar el formulario de reporte simplemente sacudiendo el teléfono , sin necesidad de navegar por menús o buscar opciones escondidas en la configuración.

Aunque por ahora la función está limitada a un grupo reducido, la actualización marca un paso más en la estrategia de WhatsApp por ofrecer herramientas más intuitivas y rápidas . El gesto de “agitar” el dispositivo no solo facilita el proceso, sino que también apunta a recopilar información más precisa gracias a la captura automática de pantalla que acompaña el reporte.

La nueva herramienta funciona de manera muy simple: cuando la opción está activada, el usuario solo necesita agitar el teléfono para que aparezca una ventana emergente preguntando si desea reportar un problema. Si confirma, WhatsApp captura automáticamente la pantalla en ese momento y abre un formulario donde se puede describir la falla o añadir más detalles sobre lo que ocurrió. Esta automatización permite que el reporte sea más preciso y útil para el equipo de soporte.

Según lo detectado en la versión beta 2.25.34.6 para Android , esta función aparece como un ajuste opcional dentro de la configuración. Eso significa que el usuario puede activarla o desactivarla según sus preferencias. WhatsApp sabe que un gesto como el de sacudir el teléfono puede activarse sin querer, por eso la opción está diseñada para evitar reportes accidentales con un sistema de confirmación previo.

El objetivo principal es reducir la fricción del proceso actual, que obliga a entrar a Configuración > Ayuda > Contactanos . Para quienes no están familiarizados con los menús o necesitan reportar un error rápido, la acción de agitar el dispositivo representa una solución más accesible y directa. Además, mejora la recolección de información técnica sin exigir demasiados pasos al usuario.

Cuándo se lanza al público

Por el momento, la función de “sacudir para reportar” está disponible sólo en la versión beta de Android. WhatsApp todavía no anunció una fecha oficial para su lanzamiento global, lo cual es habitual en funciones experimentales que requieren pruebas prolongadas antes de llegar al público masivo. El equipo suele evaluar el impacto, la cantidad de falsos reportes y el comportamiento en diferentes modelos de teléfonos antes de avanzar a la fase estable.

En general, las funciones que aparecen en la beta tardan entre semanas y meses en llegar a todos los usuarios, dependiendo de los ajustes necesarios. En este caso, al tratarse de un gesto físico que puede confundirse con movimientos cotidianos del teléfono, es probable que WhatsApp realice pruebas adicionales para asegurar su fiabilidad y evitar activaciones involuntarias.

Quienes quieran acceder a la función antes de su lanzamiento pueden sumarse al programa beta de WhatsApp desde Google Play, siempre y cuando haya cupos disponibles. Una vez completada la etapa de pruebas, la herramienta llegará progresivamente a la versión estable de la app en Android y luego a iOS, como suele ocurrir con las actualizaciones importantes.