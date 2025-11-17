Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de noviembre 2025







Ya están confirmadas las fechas importantes para el pago de los haberes del corriente mes. Conocé cuándo serán.

El organismo previsional bonaerense ya confirmó los pagos a jubilados y pensionados. Imagen: Google maps

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, responsable de gestionar las jubilaciones y pensiones de miles de personas mayores, publicó el cronograma oficial de pagos para el mes de noviembre de 2025. Este organismo estatal cubre tanto a jubilados como a pensionados del ámbito provincial, incluyendo también pensiones sociales no contributivas.

Con el objetivo de que los titulares puedan organizar sus finanzas con anticipación, el IPS ha confirmado la fecha de inicio del pago para este mes. A continuación, se detalla cuándo comenzarán los pagos correspondientes a noviembre 2025, según el final del DNI de cada persona.

Jubilados IPS Cuando se cobran los haberes de noviembre en provincia de Buenos Aires. Imagen: IPS Oficial Noviembre 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de IPS Con motivo de una mejor organización, el organismo divide el calendario de pagos en los últimos dos días hábiles del mes, basándose en el número de Documento Nacional de Identidad de cada afiliado. De esta manera, tanto el jueves 27 como el viernes 28 de noviembre, las liquidaciones estarán establecidas de esta manera:

Jueves 27 : Cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3. También se pagarán las pensiones no contributivas.

: Cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados cuyos También se pagarán las pensiones no contributivas. Viernes 28: Se liquidará el resto de las jubilaciones y pensiones, es decir, las de aquellos cuyo DNI finalice en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.

