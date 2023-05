¿Scaloni vendedor de celulares?: un diseñador de Floresta le encontró un nuevo rumbo a la Scaloneta

Scaloni.jpeg

“Siempre estoy innovando e intentando hacer cosas que rompan los esquemas, en su momento fueron las figuritas del mundial, y luego de la viralización del video de Scaloni Rolinga me encontré con que a las personas les gusta ver ese tipo de cosas insólitas, fue ahí cuando me puse el desafío de no solo hacer un personaje, sino ir por algo más”, explicó Fernando.

Y agregó: “Muchas fueron generadas con Inteligencia Artificial a través de prompts, mientras que otras cosas fueron hechas con Adobe Photoshop.La realidad es que la AI vino para quedarse y ya está al alcance de todos, muchos están en contra y otros a favor. Yo creo que uno tiene dos alternativas: odiarla o aliarnos con ella. Yo elijo la segunda, porque creo que al combinarla con la creatividad, más las herramientas de edición que ya dominamos, podemos lograr resultados excelentes”.

Reinventándose permanentemente, el joven diseñador reveló que “todo se fue dando a medida que trabajaba en cada uno de ellos, haciéndome las siguientes preguntas: ¿cómo sería un Julián Álvarez con rulitos?, ¿Messi con pelo rubio atado?, ¿El Dibu con panza? A medida que iba armando estos personajes con sus características me surgían nuevos interrogantes y así fue como llegué a estos resultados”.

El talento atrae, mueve fronteras y genera un sinfín de oportunidades laborales. Fernando lo sabe, lo reconoce y también agradece: “Recibí muchos mensajes de felicitaciones y otros con propuestas de trabajo. Realmente es muy gratificante ver que las personas se divierten con lo que uno hace y más si puede abrirte puertas en otros horizontes”, concluyó.

