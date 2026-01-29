Se aproxima el lanzamiento de la nueva entrega de un juego de carreras muy esperado por muchos y sus precios generan controversia + Seguir en









No se trata sólo de un simulador de autos, sino de una franquicia que logró ampliar su público al combinar conducción arcade, mundo abierto y una experiencia accesible.

El nuevo videojuego de carreras que toda la comunidad esta esperando. Gentileza - Video Game Addiction

Dentro del universo de los videojuegos, la saga Forza Horizon se consolidó como uno de los títulos más influyentes del género de carreras. Desde su primera entrega, logró diferenciarse al combinar conducción accesible, mundo abierto y una fuerte identidad visual, lo que le permitió trascender al público fanático de los autos y llegar a jugadores de perfiles muy diversos. En 2026, sale a la venta el Forza Horizon 6.

Con cada nuevo lanzamiento, Forza Horizon se convierte en un evento esperado por la comunidad, con altos niveles de conversación en redes, streams y plataformas de videojuegos. Su impacto no solo se mide en ventas, sino también en su capacidad de marcar tendencia, redefinir el género y sostener una comunidad activa que lo reconoce como una de las experiencias más completas dentro del gaming actual.

forza horizon 6 Cuándo es el lanzamiento del Forza Horizon 6 El Forza Horizon 6 sale a la venta el 19 de mayo de 2026 en Xbox Series X/S y PC, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del género de carreras. La nueva entrega promete expandir la experiencia de mundo abierto característica de la saga, con mejoras técnicas, mayor contenido y una fuerte apuesta por la comunidad online. También hay una versión para PlayStation 5 que aún no tiene fecha de lanzamiento.

forza horizon 6 Precios en Argentina comparado con otros países Los precios de Forza Horizon 6 varían según la plataforma de compra y la edición elegida, con diferencias marcadas entre Argentina y otros mercados.

Precios en Argentina (Microsoft Store / Xbox) Standard Edition: desde ARS 79.999 aprox

Deluxe Edition: desde ARS 115.199 aprox

Premium Edition: desde ARS 138.999 aprox

Premium Upgrade: alrededor de ARS 69.999 para quienes ya tienen la Standard o Deluxe, e incluye contenido extra y expansiones Steam (PC): Standard: USD 69.99

Deluxe: USD 99.99

Premium: USD 119.99 En Argentina, al comparar precios por conversión y regionalización, Steam suele resultar más accesible que las consolas, donde el tipo de cambio y los ajustes locales elevan el costo final. Para quienes juegan en PC, la tienda de Steam aparece como la opción más conveniente, mientras que en Xbox el valor se encarece, aunque puede compensarse si se utiliza Game Pass.

forza horizon Qué plataforma de compra conviene La opción de PC vía Steam suele ser la más económica en muchos casos si se compra el juego base pagando en dólares, con un precio cercano a los USD 69,99. Es una alternativa ideal para quienes juegan en PC y prefieren adquirir el título de forma definitiva, sin depender de una suscripción mensual. En el caso de Xbox con Game Pass, quienes ya cuentan con Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass pueden jugar Forza Horizon 6 desde el día uno sin pagar el juego por separado. Esta opción resulta conveniente especialmente para usuarios que juegan con frecuencia y buscan acceso a un catálogo amplio de títulos, más allá de este lanzamiento puntual. Por último, para quienes buscan la experiencia completa, con acceso anticipado, expansiones y contenido adicional, las ediciones Deluxe o Premium concentran todos los extras, aunque también representan la alternativa más costosa dentro de las opciones de compra.

