Se cayó Canva: dejó de funcionar y los usuarios reportaron fallos a nivel global

Miles de usuarios reportan problemas al intentar acceder a Canva por un error que impide abrir proyectos o iniciar sesión.

El popular editor online Canva presentó una interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios de todo el mundo. Luego de múltiples reportes de usuarios, la página oficial de la plataforma afirmó estar “ investigando y trabajando para restablecer el acceso completo lo antes posible ”.

Miles de usuarios de Canva se encontraron este lunes con un mensaje de “500 - Error del servidor” al intentar acceder a la plataforma. El fallo impedía abrir proyectos o iniciar sesión, y el mensaje oficial señalaba que “ algo no está funcionando correctamente en nuestro sistema ”.

La caída de la página web se produjo durante la madrugada del lunes y dejó a diseñadores, profesionales del marketing y educadores sin poder iniciar sesión, exportar diseños ni acceder a herramientas clave de la plataforma.

Según la plataforma de seguimiento Downdetector, se registraron más de 10 mil reportes de fallos , especialmente referidos a la inaccesibilidad de la web o lentitud al cargar. El problema coincidió con una interrupción generalizada de la nube de AWS que también afectó a Snapchat, Roblox, Fortnite, Asana y Coinbase.

Según los informes, el problema afectó principalmente a India, EE. UU. y Europa, e indicaron que el 45 % de los usuarios experimentaron bloqueos, el 35 % tuvo problemas de conexión con el servidor y el 20 % experimentó retrasos graves al cargar o exportar diseños.

Que dijo Canva sobre los reportes de fallos

La página reconoció en su cuenta de X (antes Twitter) que estaban sufriendo problemas y que “no era la situación ideal ”, pero que estaban “trabajando en ello”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canva/status/1980171863746920715?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980171863746920715%7Ctwgr%5Ebf956a7e7172172aad951d81f37f75fca6302b11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Ftecnologia%2Faplicaciones%2Fcanva-caido-error-500-editor-online-falla-mundial-espana_6530464_0.html&partner=&hide_thread=false Not the ideal situation right now, but we're working on it. You can check https://t.co/v6xkQV5adF for updates. We'll keep you posted! pic.twitter.com/DUzNDHcjLE — Canva (@canva) October 20, 2025

Mientras los servicios estaban caídos y no permitía acceder a la web, su página de estado mostraba a todos los sistemas como 'operativos'. Sin embargo, indicaba que “algunos usuarios pueden encontrar problemas al acceder o utilizar Canva”.

Actualmente la plataforma se encuentra completamente operativa en Argentina.