ChatGPT puede mostrar tus conversaciones en Google: ¿Cómo proteger tus datos?

Los expertos advierten que los enlaces públicos de la Inteligencia Artificial pueden quedar visibles en buscadores y exponer información sensible.

Sam Altman, el CEO de OpenAI, explicó que las charlas con ChatGPT no garantizan privacidad absoluta.

Desde hace algunos años, la Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en una herramienta cotidiana. ChatGPT , el chatbot más popular del mundo, forma parte de la rutina de millones de personas. Quienes lo usan para redactar textos, traducir, preparar clases, escribir código o hasta resolver dudas personales.

Sin embargo, en los últimos meses surgió una preocupación que encendió las alarmas: algunos chats pueden aparecer en Google . El investigador Henk Van Ess, profesor de la Universidad de Arizona, detectó que miles de conversaciones compartidas por usuarios de OpenAI eran visibles en los resultados del buscador.

No se trató de un hackeo ni de una falla de seguridad en los servidores de la compañía, sino de la función “Compartir chat” , que genera enlaces públicos accesibles para cualquiera, incluso sin cuenta en la plataforma. A continuación, conocé todos los detalles.

El origen del problema está en una herramienta diseñada, en principio, para facilitar la colaboración. Al usar la opción “Compartir chat” , ChatGPT genera un enlace único para enviar una conversación a otra persona.

Pero lo que muchos usuarios desconocían es que esos links son públicos por defecto, y los motores de búsqueda como Google pueden rastrearlos e indexarlos, al igual que lo hacen con cualquier otra página web.

Esto significa que si alguien lo copia en una red social o un correo, la conversación pasa a formar parte del ecosistema de Internet. A partir de ese momento, cualquier usuario que busque palabras o frases específicas podría encontrarla entre los resultados de búsqueda, sin necesidad de permisos.

chatgpt openAI.webp ChatGPT.

Medidas para proteger tus conversaciones y mantener tus datos seguros

Aunque OpenAI ya tomó medidas para mitigar el problema, como desactivar la función “Compartir chat” y solicitar la eliminación de los enlaces, los especialistas recomiendan adoptar medidas de prevención contra posibles filtraciones.

Lo primero es no compartir enlaces públicos generados por ChatGPT. Si necesitás mostrar una conversación, la forma más segura es hacer una captura de pantalla o copiar el texto manualmente, evitando incluir información personal o laboral.

También es importante revisar el historial de chats: si alguno aparece marcado como “Compartido”, se puede ingresar y revocar el acceso público desde la misma plataforma.

Otra clave es limitar los datos que se revelan en cada conversación. La IA no es un entorno privado, ya que todo lo que se escribe puede ser analizado para mejorar el sistema o, en casos excepcionales, acceder por requerimientos legales. Por eso, intentá no incluir nombres completos, números de teléfono, direcciones, contraseñas o cualquier tipo de datos sensible.

Sam Altman, CEO de la compañía, reconoció en el podcast "This Past Weekend", encabezado por Theo Von, que las charlas con el asistente no garantizan privacidad absoluta. Además, explicó que todavía no existen marcos legales que regulen la confidencialidad entre usuarios y sistemas de IA.