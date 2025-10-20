De qué murió Roberto Cejas, el hombre que levantó a Diego Maradona con la Copa en México 86

Tras luchar contra una larga enfermedad, falleció el hombre que llevó en andas a Maradona en el Mundial 86

Murió Roberto Cejas , el hombre que cargó sobre sus hombros a Diego Armando Maradona durante la vuelta olímpica de México 86. Su imagen, inmortalizada junto al capitán argentino levantando la Copa del Mundo, se convirtió en una de las postales más recordadas del deporte mundial.

Cejas luchó durante un largo tiempo con una enfermedad . La noticia, confirmada por su cuñado, provocó una ola de mensajes de afecto entre fanáticos y exfutbolistas. Muchos lo recordaron como “el hincha que fue parte del equipo sin jugar”, símbolo de la alegría popular que desató aquella gesta.

Roberto Cejas nació en Santa Fe y fue hincha fanático de la Selección desde chico. En 1986 trabajaba en una empresa metalúrgica, y con un grupo de amigos decidió viajar a México para vivir la final contra Alemania. No tenía entrada ni acreditación, pero su entusiasmo pudo más: se las ingenió para ingresar al Estadio Azteca , y sin saberlo, iba a quedar en la historia grande del fútbol.

En entrevistas posteriores, Cejas contaba que saltó al campo cuando terminó el partido y, entre la multitud, se cruzó con Maradona. “Me miró, se frenó y me dijo con los ojos que lo levantara”, relató en una charla con TyC Sports. Así, sin planearlo, lo subió a sus hombros y comenzó a trotar mientras Diego levantaba la Copa. “Él me iba marcando por dónde ir”, recordaba.

Esa escena, registrada por decenas de cámaras, dio la vuelta al mundo. En cada hogar argentino, esa foto condensó lo que significaba ser campeón: la gloria, la alegría y el abrazo colectivo de un pueblo que se sentía parte del logro.

roberto-cejas-maradona-copa-del-mundo

Su rol en el Mundial de México 86

Aunque no formaba parte del plantel, Cejas fue protagonista de uno de los momentos más simbólicos del Mundial. Su gesto espontáneo representó a millones de argentinos que festejaban desde lejos. Años más tarde, él mismo reconocía que no tomó conciencia de lo que había vivido hasta ver su imagen en los diarios.

El destino lo cruzó con Maradona nuevamente en 2014, durante el programa De Zurda que Diego conducía en el Mundial de Brasil. “Nos dimos un abrazo hermoso —contó Cejas—. Diego se reía y decía: ‘vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’”.

Entre risas, solía repetir que si la “Mano de Dios” metió el gol más famoso, su otra mano fue la que lo sostuvo en el momento exacto. Jamás vendió su historia, y prefería describirse como “un tipo común que tuvo un instante de suerte divina”.