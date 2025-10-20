SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de octubre 2025 - 11:39

Doble femicidio en Córdoba: qué dijo Pablo Laurta al llegar a los tribunales

El acusado del asesinato de su exesposa y su exsuegra fue trasladado desde Entre Ríos bajo un fuerte operativo. Declarará ante la Fiscalía de Género.

Pablo Laurta llega a Córdoba para declarar por el doble femicidio.

Pablo Laurta llega a Córdoba para declarar por el doble femicidio.

El acusado, con casco y chaleco antibalas, aseguró que su tranquilidad se debe a que su hijo “ahora está a salvo”. Luego, reiteró una de sus versiones ante los medios: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Las dos fallecidas tenían una denuncia por explotación sexual infantil”

Informate más
Pablo Laurta

Pablo Laurta declaró que su exesposa y exsuegra “tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”.

Laurta fue llevado desde la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, en Gualeguaychú, donde estaba detenido tras su captura. El operativo comenzó el domingo por la noche y contó con la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y efectivos de la Policía de Córdoba.

La caravana atravesó las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con escolta hasta el puente Rosario-Victoria, para finalmente continuar rumbo a Córdoba capital. Una vez en la provincia, fue recibido bajo estrictas medidas de seguridad en los Tribunales locales.

Cómo sigue la causa para Pablo Laurta

En las próximas horas, Laurta será indagado por la Fiscalía de Género a cargo de Gerardo Reyes. Luego de su declaración, quedará alojado en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje.

“El acusado pasará primero por Jefatura de Policía para realizar los trámites de rigor y después será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje”, confirmó al diario La Voz el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Pablo-Laurta

El funcionario explicó que la elección de ese penal responde a que el módulo de alta seguridad en Bouwer aún no está habilitado. “Allí esperará que se desarrolle el juicio que hay en su contra por el doble femicidio; cuando se llegue a la condena, deberá responder en Entre Ríos por lo ocurrido con el chofer de aplicaciones”, añadió.

Antes del traslado, Laurta permanecía en una celda individual recién construida y equipada con baño, ducha y cama en la cárcel entrerriana, donde fue imputado con prisión preventiva por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Ahora, será alojado en una celda de alta seguridad e incomunicado.

