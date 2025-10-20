Doble femicidio en Córdoba: qué dijo Pablo Laurta al llegar a los tribunales







El acusado del asesinato de su exesposa y su exsuegra fue trasladado desde Entre Ríos bajo un fuerte operativo. Declarará ante la Fiscalía de Género.

Pablo Laurta llega a Córdoba para declarar por el doble femicidio.

Pablo Laurta, acusado de cometer un brutal doble femicidio de su exesposa y su exsuegra, además del homicidio de un remisero, fue trasladado para declarar desde Gualeguaychú, Entre Ríos, a Córdoba en un operativo de seguridad de gran envergadura. Al arribar a los tribunales, el fundador de la organización “Varones Unidos” declaró a la prensa que se encuentra “en paz”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acusado, con casco y chaleco antibalas, aseguró que su tranquilidad se debe a que su hijo “ahora está a salvo”. Luego, reiteró una de sus versiones ante los medios: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Las dos fallecidas tenían una denuncia por explotación sexual infantil”

Pablo Laurta Pablo Laurta declaró que su exesposa y exsuegra “tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”. C5N

Laurta fue llevado desde la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, en Gualeguaychú, donde estaba detenido tras su captura. El operativo comenzó el domingo por la noche y contó con la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y efectivos de la Policía de Córdoba.

La caravana atravesó las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con escolta hasta el puente Rosario-Victoria, para finalmente continuar rumbo a Córdoba capital. Una vez en la provincia, fue recibido bajo estrictas medidas de seguridad en los Tribunales locales.

Cómo sigue la causa para Pablo Laurta En las próximas horas, Laurta será indagado por la Fiscalía de Género a cargo de Gerardo Reyes. Luego de su declaración, quedará alojado en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje. “El acusado pasará primero por Jefatura de Policía para realizar los trámites de rigor y después será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje”, confirmó al diario La Voz el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Pablo-Laurta El funcionario explicó que la elección de ese penal responde a que el módulo de alta seguridad en Bouwer aún no está habilitado. “Allí esperará que se desarrolle el juicio que hay en su contra por el doble femicidio; cuando se llegue a la condena, deberá responder en Entre Ríos por lo ocurrido con el chofer de aplicaciones”, añadió. Antes del traslado, Laurta permanecía en una celda individual recién construida y equipada con baño, ducha y cama en la cárcel entrerriana, donde fue imputado con prisión preventiva por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Ahora, será alojado en una celda de alta seguridad e incomunicado.

Temas Córdoba

Femicidios