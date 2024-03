¿Se viene la Xbox portátil? Esto opina Phil Spencer, el CEO de la compañía

Spencer comentó que probó todas los dispositivos portátiles de videojuegos basados en Windows: la Asus ROG Ally , la Lenovo Legion Go y la Steam Deck . "Quiero que mi Lenovo Legion Go se sienta como una Xbox", analizó el CEO en una entrevista con el medio Polygon durante la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco.

"La traje conmigo a GDC y en el avión arme una lista de todas las cosas que hacen que no se sienta como una Xbox, más allá de la marca", contó Spencer y detalló: "¿Están ahí todos mis juegos? ¿Todos mis juegos tienen el archivo de guardado qeu quiero? Bueno, te digo un juego que no tiene estas cosas y me está volviendo loco: Fallout 76 no tiene cross-save".