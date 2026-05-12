Lionel Scaloni ultima detalles para definir la lista del Mundial 2026: los dos lugares que todavía generan dudas

La Selección Argentina ya tendría asegurados 24 nombres para defender el título en Norteamérica y restan definir dos cupos.

Lionel Scaloni ya tendría definidos 24 de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya comenzó a jugar su propio Mundial puertas adentro y Lionel Scaloni tiene prácticamente definida la nómina para defender el título conseguido en Qatar 2022. Aunque la AFA envió una prelista de 55 futbolistas a la FIFA, el cuerpo técnico ya tendría confirmados 24 de los 26 convocados finales , a la espera de resolver dos lugares y monitorear el estado físico de varios jugadores.

El entrenador campeón del mundo avanzó en el armado del plantel que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Los tres arqueros elegidos serían Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso , pese a que en la nómina preliminar también aparecen nombres como Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

En defensa, el principal interrogante pasa por un último lugar disponible. Todo indica que Marcos Acuña sacó ventaja gracias a sus recientes actuaciones en River y tendría “un pie y medio” dentro de la Copa del Mundo. El resto de la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico , mientras que Marcos Senesi y Facundo Medina pelearán por viajar a la Copa del Mundo.

La mitad de la cancha también parece tener una estructura consolidada para Scaloni. Entre los nombres que viajarían al Mundial aparecen Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios , además de Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Thiago Almada, Valentín Barco y Nicolás González.

Según informó Infobae, todavía queda un lugar abierto dentro de la lista definitiva. Allí aparecen varios futbolistas peleando mano a mano por convencer al cuerpo técnico: Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía son los principales candidatos a quedarse con ese último boleto rumbo al Mundial.

En ataque, el panorama parece mucho más claro. Los delanteros con presencia prácticamente asegurada son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, quienes conformarían la base ofensiva del seleccionado argentino para intentar retener la corona.

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La preparación de Argentina para el Mundial 2026

Mientras se terminan de definir los últimos detalles de la lista, el cuerpo técnico ya organiza la preparación previa al debut mundialista. Durante la última semana de mayo llegarán al país varios futbolistas que militan en ligas europeas para comenzar los entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos.

La delegación argentina aterrizará el 1° de junio en Kansas, ciudad elegida como base operativa durante el torneo. Allí, el plantel comenzará a trabajar pensando en los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y el 9 de junio.

El debut del conjunto dirigido por Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.