Sony investiga una posible vulneración de ciberseguridad "en todos sus sistemas"

A principios de está semana, sorprendió en el mundo de la tecnología el anuncio de un grupo de ciberdelincuentes asegurando que habían vulnerado "todos los sistemas" de la compañía Sony . Si bien la falla de ciberseguridad no fue confirmada, la empresa confirmó que están llevando adelante una investigación .

Se trata del grupo de ransomware Ransomed.vc, que amenaza con vender un conjunto de datos supuestamente robados a Sony. "Hemos comprometido con éxito todos los sistemas de Sony. No pediremos un rescate! Vamos a vender los datos. Ya que Sony no quiere pagar, la información está a la venta", expresó el grupo de ciberdelincuentes.