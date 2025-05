Staking Summit: telcos y el futuro de Web3

Lucio Tato, cofundador de Meta Pool, compartió perspectivas clave sobre el avance de la descentralización y el papel estratégico de estas grandes corporaciones.

"Estamos en un momento crítico", expresó Tato. "Las grandes empresas que decidan entrar ahora en el mundo de la validación blockchain tendrán una ventaja. La tecnología blockchain representa una evolución inevitable en cómo se transfiere el valor y se ejerce la propiedad en la economía digital."

Tato destacó el compromiso de Meta Pool desde 2020 con la descentralización en NEAR, desde el soporte a validadores comunitarios hasta la creación de programas como Stake Wars y el Enterprise Node Operator Program, este último diseñado para incorporar empresas de tamaño medio con operaciones de validación profesional. "La blockchain no es nada sin descentralización. Si no es descentralizada, simplemente estás usando un servidor centralizado en la nube. Eso no es blockchain", afirmó.

El panel también sirvió como espacio para presentar el programa más reciente de Meta Pool: el Professional Node Operator Program, PNO, que busca elevar los estándares técnicos y de confiabilidad de los validadores. "Gracias al apoyo de Staking Rewards y su certificación de proveedores verificados, pudimos estructurar un programa enfocado en nodos que garanticen más del 99% de tiempo activo y validación efectiva de bloques", explicó Tato.

Además de abordar el avance técnico, los panelistas discutieron cómo las Telcos pueden usar su infraestructura para robustecer redes descentralizadas. Benjamin Balzer, de Deutsche Telekom, remarcó: "Nuestra misión siempre ha sido conectar personas de manera segura. Ahora queremos aplicar esa misma filosofía a Web3, trayendo confianza al ecosistema." Mohammed Imran Siddiqui, de Saudi Telecom, coincidió en que su alcance y capacidad educativa serán clave para acercar la blockchain al público general.

David Palmer, representante de Pairpoint (spin-off de Vodafone), ofreció una visión sobre cómo conectar los miles de millones de dispositivos móviles, IoT y tecnología blockchains para habilitar una nueva infraestructura digital basada en AI y Web3. “No se trata solo de validar bloques, sino de cómo conectamos nuestra infraestructura con protocolos como NEAR para habilitar nuevas economías digitales.”

Finalmente, Tato destacó el dinamismo de NEAR como ecosistema, especialmente su enfoque en inteligencia artificial. “NEAR no solo es una blockchain; es una plataforma en la intersección de blockchain y AI. Es la única arquitectura que, en mi opinión, puede escalar para servir a 8 mil millones de usuarios sin colapsar.”

La participación de Meta Pool en este evento resalta su papel como puente entre comunidades descentralizadas y actores institucionales, y refuerza su visión de un futuro Web3 inclusivo y verdaderamente descentralizado.