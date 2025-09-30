¡Quedan pocos días! Epic Games ofrece estos 2 juegos de PC gratis pero por tiempo límitado

La tienda online renovó su catálogo y permite sumar dos títulos sin costo en tu biblioteca antes de la fecha límite.

Epic Games Store volvió a sorprender a su comunidad con una tanda de juegos gratuitos para computadoras . Los usuarios pueden sumarlos a su cuenta y conservarlos para siempre, sin tener que pagar nada.

Esta oportunidad va a terminar dentro de poco, ya que la promoción termina el 2 de octubre , cuando nuevos videojuegos reemplazarán a los actuales. Por eso, si justo quería alguno de estos juegos, o simplemente querés tener más opciones en tu biblioteca, si o si tenés que reclamar los títulos antes de que venza el plazo .

En esta oportunidad, los dos juegos que están gratis son:

Este título tiene rol y acción en 2D . Propone un mundo inspirado en la pintura tradicional china, lleno de criaturas demoníacas y escenarios pintados a mano. El jugador asume el papel de un exorcista armado con espada , capaz de atacar, saltar y bloquear en combates intensos. Además, cada escenario y personaje posee un detalle artístico que lo diferencia de otros juegos similares.

El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia

Está basado en la animación brasileña "El Hermano de Jorel", este juego del estilo point-and-click ofrece humor, misterio y exploración. Los jugadores acompañan al protagonista mientras investiga un extraño videojuego caído del cielo, enfrentándose a personajes singulares, naves alienígenas y desafíos interactivos. Incluye minijuegos y la posibilidad de coleccionar objetos a lo largo de la aventura.

Firestone Online Idle RPG + Nightingale

Epic Games ya adelantó también que habrá más regalos la próxima semana. Entre ellos figuran Firestone Online Idle RPG, que incorpora un pack adicional valorado en 100 dólares, y Nightingale, un juego de supervivencia JcE que combina construcción, exploración y combates en un mundo abierto. Ambos estarán disponibles tras finalizar la promoción actual.

¿Cómo se puede conseguir los juegos?

Para sumar los juegos gratis a tu cuenta de Epic Games Store, hay que seguir estos pasos:

Entrar en la tienda desde la aplicación de PC o el navegador web.

Iniciar sesión con la cuenta personal o crear una nueva.

Buscar cada título en la sección “ Juegos gratis ”.

”. Apretar “ Obtener ” y confirmar la compra con precio cero.

” y confirmar la compra con precio cero. Aceptar las condiciones indicadas en pantalla.

Una vez hecho esto, cada juego quedará para siempre en tu biblioteca. Desde ahí vas a poder descargarlos cuando quiera y jugarlos sin límite de tiempo en PC.