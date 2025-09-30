SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de septiembre 2025 - 08:00

¡Quedan pocos días! Epic Games ofrece estos 2 juegos de PC gratis pero por tiempo límitado

La tienda online renovó su catálogo y permite sumar dos títulos sin costo en tu biblioteca antes de la fecha límite.

La app ofrece dos juegos totalmente gratis pero por tiempo límitado.

La app ofrece dos juegos totalmente gratis pero por tiempo límitado.

Epic Games Store volvió a sorprender a su comunidad con una tanda de juegos gratuitos para computadoras. Los usuarios pueden sumarlos a su cuenta y conservarlos para siempre, sin tener que pagar nada.

Esta oportunidad va a terminar dentro de poco, ya que la promoción termina el 2 de octubre, cuando nuevos videojuegos reemplazarán a los actuales. Por eso, si justo quería alguno de estos juegos, o simplemente querés tener más opciones en tu biblioteca, si o si tenés que reclamar los títulos antes de que venza el plazo.

¿Cuáles son los 2 juegos que regala Epic Games?

En esta oportunidad, los dos juegos que están gratis son:

Eastern Exorcist

Este título tiene rol y acción en 2D. Propone un mundo inspirado en la pintura tradicional china, lleno de criaturas demoníacas y escenarios pintados a mano. El jugador asume el papel de un exorcista armado con espada, capaz de atacar, saltar y bloquear en combates intensos. Además, cada escenario y personaje posee un detalle artístico que lo diferencia de otros juegos similares.

El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia

Está basado en la animación brasileña "El Hermano de Jorel", este juego del estilo point-and-click ofrece humor, misterio y exploración. Los jugadores acompañan al protagonista mientras investiga un extraño videojuego caído del cielo, enfrentándose a personajes singulares, naves alienígenas y desafíos interactivos. Incluye minijuegos y la posibilidad de coleccionar objetos a lo largo de la aventura.

Firestone Online Idle RPG + Nightingale

Epic Games ya adelantó también que habrá más regalos la próxima semana. Entre ellos figuran Firestone Online Idle RPG, que incorpora un pack adicional valorado en 100 dólares, y Nightingale, un juego de supervivencia JcE que combina construcción, exploración y combates en un mundo abierto. Ambos estarán disponibles tras finalizar la promoción actual.

¿Cómo se puede conseguir los juegos?

Para sumar los juegos gratis a tu cuenta de Epic Games Store, hay que seguir estos pasos:

  • Entrar en la tienda desde la aplicación de PC o el navegador web.
  • Iniciar sesión con la cuenta personal o crear una nueva.
  • Buscar cada título en la sección “Juegos gratis”.
  • Apretar “Obtener” y confirmar la compra con precio cero.
  • Aceptar las condiciones indicadas en pantalla.

Una vez hecho esto, cada juego quedará para siempre en tu biblioteca. Desde ahí vas a poder descargarlos cuando quiera y jugarlos sin límite de tiempo en PC.

