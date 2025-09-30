Youtube y Google se unieron para crear el generador de videos con Inteligencia Artificial más avanzado del mercado







Conocé la nueva herramienta de esta plataforma con la que tus videos serán más creativos y entretenidos.

Los creadores de contenidos pueden utilizar IA para mejorar sus videos en YouTube.

Durante el último tiempo, YouTube incorporó distintas herramientas impulsadas con Inteligencia Artificial para que la experiencia de crear videos sea más ágil y creativa. Recientemente, la plataforma anunció su asociación con Google DeepMind para introducir una nueva herramienta, catalogada como el generador de videos más avanzado hasta ahora.

Esta no es la única herramienta anunciada por la plataforma. También presentaron Edit with AI, una funcionalidad que permite transformar imágenes y archivos en un primer borrador de video, lo que facilitará la creación de contenidos atractivos y originales.

IA y Youtube: cómo funciona el nuevo generador de videos youtube 1.webp

Con la nueva asociación con Google DeepMind, YouTube otorgará a sus usuarios una versión personalizada de Veo3, la plataforma de generación de videos más potente del mercado actualmente. Esta fue diseñada para utilizarse en Youtube Shorts, ya que genera contenidos con latencia menor a 480p.

Para poder acceder a esta inteligencia artificial, los usuarios deberán ingresar a la cámara de Youtube y presionar el botón “Crear”. En esta sección se podrá observar un botón con destellos, a través del que se podrá acceder a todas las herramientas de IA de la plataforma, incluyendo Veo3.

Además de las clásicas funciones de Veo3, se agregaron nuevas funcionalidades, como la incorporación de movimiento a imágenes. Actualmente, esta herramienta solo está disponible para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, se espera que llegue a muchos más países muy pronto.