Elon Musk creará la Grokipedia para competir con Wikipedia: prometió que será "libre de propaganda mediática"

Elon Musk anunció el lanzamiento de Grokipedia , una nueva plataforma que pretende reemplazar a Wikipedia . El proyecto se encuentra en desarrollo por parte de xAI , su startup de inteligencia artificial , según anunció el empresario a través de su cuenta oficial de X.

El dueño de Tesla promete crear una enciclopedia que “corregirá” los supuestos sesgos de la página web de contenido colaborativo. Su objetivo es ofrecerle al mundo una app "libre de propaganda mediática" y una fuente de información más alineada con la visión del magnate.

Musk citó en su red social a David Sacks , conocido como el "zar de las criptomonedas", quien definió a los editores de la plataforma como "un ejército de activistas de izquierdas que mantiene las biografías y se opone a las correcciones razonables" .

En más de una ocasión ha llegado a jugar con el nombre de la plataforma y atacarla, rebautizándola como “Wokepedia”, en referencia al término “woke”, que suele utilizarse de forma peyorativa para referirse a posturas progresistas y políticamente correctas .

El nuevo desafío de Elon Musk

Por otro lado, sus críticas también encajan con sus ataques habituales a los medios de comunicación tradicionales. Para Musk, Wikipedia toma la información de los medios como ciertos o válidos, y se trata de “una extensión de la propaganda” de estos.

Sin embargo, Wikipedia transitó más de dos décadas para consolidarse como la enciclopedia digital más consultada del mundo, sustentada en millones de contribuciones voluntarias y revisiones constantes. Ahora, Musk plantea un nuevo desafío.

De qué se tratará Grokipedia

Por el momento, el empresario no dio detalles sobre cómo será la plataforma. Sin embargo, la raíz “Grok” proviene de una palabra creada por el escritor Robert A. Heinlein en su novela Forastero en tierra extraña, donde significa “comprender profundamente”.

La enciclopedia será impulsada por inteligencia artificial, capaz de generar y organizar conocimiento a gran escala, con la promesa de eliminar los sesgos ideológicos.