Starlink en Argentina: cuál es el mejor plan para contratar antes de la Navidad 2025

Conocé los servicios que ofrece Starlink para obtener la conexión más veloz posible en las Fiestas.

Starlink arribó en Argentina a mediados de 2024 y ganó gran terreno en el mundo del internet satelital. Biblioteca ámbito.

Con la llegada de Navidad, tener un Internet de alta velocidad se vuelve necesario, especialmente al realizar reuniones familiares. Es por ello que Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, ofrece 2 servicios en Argentina, que se destacan por su gran efectividad y estabilidad.

La conexión de Starlink destaca gracias a la gran cantidad de satélites en órbita, que se conectan a las antenas incluidas en los kits de hardware de cada plan. Para aprovechar su máximo rendimiento, estas deben estar instaladas en lugares sin obstrucciones que interfieran en la comunicación.

starlink internet satelital conexion elon musk Planes vigentes de Starlink en Argentina Los usuarios de Starlin pueden optar por dos planes de conexión, según el uso de internet que necesiten. El más común es el Plan Residencial, que fue diseñado para colocarse en hogares y establecimientos fijos. Los usuarios pueden elegir entre el plan de datos normal o el Residencial Lite, ideal para hogares pequeños o de poco uso de Internet.

Por otro lado, está el Plan Itinerante, que se utiliza en caso de viajes, campamentos y salidas en bote, ya que cuenta con una antena portátil que ofrece conexión satelital desde cualquier parte de la región, incluso en las rutas. De esta manera, se podrá trabajar o disfrutar de medios de entretenimiento en traslados de larga duración.

Costos de Starlink en Argentina en diciembre 2025 El Plan Residencial de Starlink tiene un costo de $56.100 al mes, mientras que la versión Lite equivale a $38.000. Por otro lado, el hardware de tamaño estándar cuesta $499.999, mientras que el mini se encuentra en $189.000. Por otro lado, se puede optar por el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000, o el mini, con un valor de $69.000. Mientras tanto, en el caso del Plan Itinerante, los datos ilimitados tienen un costo de $87.500, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $56.100. Así como en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $189.000 y el envío también tiene el mismo precio.