Starlink suma un router especial para su kit de hardware mini y esta es la forma correcta de instalarlo

Conocé las instrucciones para colocar este importante dispositivo, que aumenta el alcance del wifi a todas las habitaciones el hogar.

El router de Starlink sirve para trasladar el Internet a zonas en donde la conexión es más débil. X

Starlink, la compañía de internet de Elon Musk, cuenta con un kit de hardware de menor tamaño para instalar en los hogares. Sin embargo, recientemente incorporó un nuevo router mini, que es un artefacto necesario para que la conectividad llegue a cualquier parte de la casa.

La única diferencia entre este router y el de tamaño estándar es que el primero cuenta con wifi de doble banda y el segundo con tribanda. A pesar de ello, su tamaño lo hace ideal para utilizarlo como nodo en malla para rellenar los puntos muertos del hogar, lo que ayuda a mantener la velocidad y el alcance del internet.

Starlink Router Mini Starlink: cómo instalar el router para el kit de hardware mini La instalación del router mini tiene similitudes con la del Gen 3. Para poder colocarlo correctamente y obtener wifi en todas partes, los usuarios deberán realizar los siguientes pasos:

Verificar que el sistema Starlink ya esté instalado y funcionando, y conectarse a su red Wi-Fi existente. Elegir el lugar para el router: posicionarlo idealmente elevado (por ejemplo sobre un estante), evitar paredes gruesas, metal u otros obstáculos, y colocarlo a no más de dos ambientes de distancia de otro nodo de la red malla. Decidir método de instalación, sobre una mesa o montado en la pared, e instalar el soporte correspondiente. Conectar el cable de alimentación en la parte posterior del router y enchufar la fuente: comprobar que se encienda el LED. Conectar el router a la red Starlink ya existente, ya sea: Por cable: usar cable Ethernet Cat5e o superior (o cable especial de 15 m incluido si es un kit Mini), conectándolo al puerto WAN del router Mini.

En forma inalámbrica: encender el router y seguir las indicaciones de la app Starlink. Abrir la app Starlink, esperar la notificación de “Nuevo(s) nodo(s) de malla”, y seleccionar “Pair” / “Pair All” para emparejar el router; puede tardar de 1 a 5 minutos. starlink.webp Costo del router para el kit mini de Starlink El router mini de Starlink se incluye con la contratación del Plan Residencial de la compañía y tiene un valor de $69.000. Por otro lado, el plan de datos original de este servicio cuesta $56.100, mientras que su versión Lite, de menor velocidad, equivale a $38.000. Asimismo, el kit de hardware estándar tiene un costo de $499.999, mientras que el mini equivale a $189.000.