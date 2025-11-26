Starlink suma beneficios en Argentina para acceder a Internet: 3 meses gratis y descuentos + Seguir en









Descubrí todas las promociones vigentes de esta compañía para poder ahorrar en el acceso a una de las velocidades de conexión más rápidas del mercado.

Starlink cuenta con dos planes de internet: el Residencial, diseñado para hogares, y el Itinerante, utilizado en viajes.

La compañía de internet de Elon Musk, Starlink, desembarcó en Argentina durante el año pasado y se convirtió en una de las más populares gracias a su gran velocidad de conexión. Actualmente, esta ofrece a sus usuarios distintos descuentos en los kits de hardware y la posibilidad de obtener los primeros meses de servicio sin costo.

Al mismo tiempo, los usuarios podrán pagar el servicio de la empresa con entre 3 y 6 cuotas sin interés. Estos beneficios recaen en los dos planes que Starlink ofrece en Argentina: el Plan Residencial y el Itinerante.

starlink internet satelital conexion elon musk Cómo acceder a Starlink en Argentina Los argentinos podrán contratar el internet de Starlink a través de la página web oficial de la compañía. Para obtener las cuotas sin interés e instalar el servicio correctamente, deberán seguir una serie de pasos:

Dirigirse a la página de Starlink y contratar el plan de conexión de preferencia, ya sea Residencial o Itinerante. Al ingresar los datos de la tarjeta de pago, se observará la posibilidad de elegir para abonar con entre 3 y 6 cuotas sin interés. Instalar en el celular la aplicación de Starlink, que ayudará a encontrar la ubicación ideal para colocar la antena. Una vez llegado el pedido, conectar un extremo del cable a la antena y el otro al router. Luego, conectar este al router Gen 3 incluido en el kit y enchufarlo a un tomacorriente. Encontrar un espacio que tenga vista completa al cielo para que la antena pueda mantenerse conectada a los satélites mientras se mueven. Cualquier objeto que interfiera la conexión interrumpirá el servicio. Para asegurarse de tener un buen lugar, utilizar la app de Starlink. Seguir los pasos de instalación en la app. Una vez conectado el aparato, aparecerá una alerta en la aplicación si es necesario rotar la antena para obtener conexión. Buscar en el celular la red de internet de nombre STARLINK y conectarse a ella. Una vez hecho esto, se recomienda ingresar un nuevo nombre de red y contraseña. starlink_speeds Starlink: planes vigentes y montos de diciembre 2025 En primer lugar, está el Plan Residencial, que está diseñado para colocarse en hogares y establecimientos fijos. Este tiene un costo mensual de $56.100, mientras que la versión Lite, de menor cantidad de datos, costará $38.000.

Por otro lado, con los descuentos vigentes, el hardware de tamaño estándar cuesta $374.000, mientras que la versión mini es de $142.500. A estos productos se pueden sumar el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000, o su nueva versión en miniatura de $69.000.

Por otra parte, está el Plan Itinerante, que fue creado para llevar a todos lados. Normalmente se utiliza este plan en caso de viajes, campamentos y salidas en bote, ya que cuenta con una antena portátil que ofrece conexión satelital desde cualquier parte de la región, incluso en las rutas. Los datos ilimitados de este plan tienen un costo de $87.500, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $63.000. Al igual que en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $374.000, mientras que el mini se encuentra en $142.500 gracias a los descuentos.