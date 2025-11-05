Elon Musk anunció el prototipo del primer auto volador llamado "Tesla Roadster"







El CEO de Tesla advirtió en un podcast que la revelación podría convertirse en un "lanzamiento memorable".

El empresario Elon Musk expresó que este nuevo proyecto forma parte de su objetivo de ampliar el alcance de la movilidad eléctrica más, combinando la tecnología proveniente de Tesla con innovaciones en aerodinámica y materiales ultraligeros. Tesla

Elon Musk confirmó que Tesla estaría trabajando en el auto volador completamente eléctrico conocido como Tesla Roadster. En una reciente charla con Joe Rogan, el CEO de la compañía volvió a encender las expectativas al expresar que este vehículo “tiene opciones de ser el lanzamiento de producto más memorable de todos los tiempos”.

Respecto a la presentación, el deportivo eléctrico anunciado hace varios años sin fecha definitiva de lanzamiento, se podría presentar en los próximos dos meses antes que termine el 2025. "Estamos cerca de poder mostrar el prototipo", afirmó Musk, jurando que "esta demostración del producto será inolvidable".

“Mi amigo Peter Thiel una vez dijo que el futuro debería tener autos voladores, pero no los tenemos. Este proyecto busca cambiar eso”, agregó Musk durante la conversación. Sin embargo, no confirmó si el modelo contará con alas o un sistema de propulsión vertical, El dueño de X reiteró que el Roadster será 100% eléctrico, como todos los vehículos de la marca.

Elon Musk Tesla Roadster El Tesla Roadster original se produjo entre 2008 y 2012, antes de que la compañía centrara su atención en otros modelos como el Model S, el Model 3 y el Cybertruck. Su nueva versión fue anunciada en 2017, con la promesa de alcanzar los 100 km/h en menos de dos segundos y un precio de u$s250.000. En aquel momento, el empresario Elon Musk dijo que el vehículo estaría listo en 2020. De todos modos, el proyecto sufrió varios retrasos.

Según Fox Business, el 22 de octubre, Tesla informó ingresos récord durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, las ganancias no cumplieron las expectativas de los analistas debido al aumento de los costos arancelarios y de investigación. Se espera que la demanda de autos Tesla y de sus competidores con modelos eléctricos disminuya durante el resto del año.