El curioso baile del robot de Tesla para celebrar el respaldo de los accionistas a Elon Musk.

Elon Musk obtuvo el respaldo mayoritario de los accionistas de Tesla para crear un paquete de compensación que podría alcanzar hasta 1.000 mil millones en acciones de la compañía, una cifra sin precedentes en la historia corporativa. Por ese motivo, lo celebró bailando junto a robots , una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La situación se dio en el marco de una votación, celebrada en la fábrica de Tesla en Austin, Texas, que reunió a cientos de inversores . Tras conocerse el resultado, corearon el nombre de Musk en un ambiente de entusiasmo marcado por la presencia de robots Optimus en el escenario.

En ese momento, uno de estos robots, desarrollados por Tesla, protagonizó una particular escena junto con Musk, quien trataba de imitar sus movimientos a modo de celebración.

La estructura del plan aprobado contempla hasta 12 tramos de acciones , cada uno vinculado al cumplimiento de metas específicas. Estas metas abarcan objetivos operativos, de beneficios ajustados y de capitalización bursátil. Por ende, Musk no recibirá de inmediato la totalidad de la suma.

Para que el director ejecutivo reciba cada tramo de acciones, la empresa debe superar hitos exigentes. El plan no solo busca recompensar el desempeño financiero, sino también consolidar el control accionario de Musk sobre Tesla .

Actualmente Tesla cuenta con una valoración de mercado cercana a 1.500 mil millones de dólares. De esta manera, deberá incrementar de forma sostenida ese valor hasta alcanzar los 8.500 mil millones de dólares en el plazo de una década para que Musk pueda acceder a la totalidad de la compensación.

El empresario posee alrededor del 15% de las acciones, pero manifestó en reiteradas ocasiones que aspira a elevar su participación hasta el 25%.

La aprobación del paquete salarial fue el resultado de una intensa campaña de la empresa y su junta directiva, que durante dos meses desplegaron esfuerzos para asegurar el apoyo de los accionistas.