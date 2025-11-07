Bitcoin oscila entre u$s99.000 y u$s100.000 en una semana para el olvido en el mundo cripto







La principal criptomoneda sigue con tendencia a la baja. El ánimo del mercado vuelve a ser de "miedo extremo".

Las principales criptomonedas operan a la baja y se especula sobre la tendencia de Bitcoin en el corto plazo. Depositphotos

Continúa la tendencia bajista que mantiene desde principio de mes el mercado de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) cae 2,8% hasta los u$s99.600, según Binance, luego del breve respiro de la jornada del jueves. En la misma línea, Ethereum (ETH) anota mayoría de pérdidas del 4%, y se ubica en los u$s3.200.

En otra línea, las alt coins operan a la baja, entre ellas, Solana (SOL) con 4,7%, XRP con 4,6%, Lido Staked Ether (STETH) con 3,7%, y Cardano (ADA), más atrás con 1%.

Embed "Miedo extremo" y el efecto dominó Desde comienzos de semana se vio un retroceso generalizado en la cotización de las principales criptomonedas del mundo. Si bien durante la jornada del jueves se vio un rally de alivio efímero, marcado en parte por las declaraciones optimistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la industria cripto, la tendencia volvió a la baja, en un marco de alta especulación y preocupación.

De hecho, el mercado volvió al modo de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas.

Algunos analistas sugieren que la caída de Bitcoin puede ser un factor determinante para entender la tendencia, como si hubiese provocado un efecto dominó. Sin embargo, hay optimismo en que vuelva a subir dentro del corto plazo. El reconocido analista de criptomonedas Ali Martínez destacó que Bitcoin históricamente ha repuntado cuando las pérdidas realizadas caen por debajo del 12%. “Ahora está en –11%, lo que indica un posible rebote por delante”, vaticinó.

En la misma línea parecen estar los analistas de J.P. Morgan, quienes predicen que podría subir hasta los u$s170.000 en un periodo de entre 6 y 12 meses.

Temas Bitcoin

Criptomonedas