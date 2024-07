Trabajadores de videojuegos se declararán en huelga por el uso de la Inteligencia Artificial

Además, incluyeron un listado de empresas de videojuegos que se adhieren a la huelga: Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc.

''No vamos a aceptar un contrato que permita a las empresas abusar de la IA en detrimento de nuestros miembros”, dijo Fran Drescher, presidente de SAG-AFTRA. “Ya es suficiente. Cuando estas empresas se tomen en serio la posibilidad de ofrecer un acuerdo con el que nuestros miembros puedan vivir y trabajar, estaremos aquí, listos para negociar'', agregó.

Por su parte, la portavoz de los productores de videojuegos que son parte del Acuerdo de Medios Interactivos, Audrey Cooling detalló en un comunicado: ''Estamos decepcionados de que el sindicato haya decidido retirarse cuando estamos tan cerca de un acuerdo, y seguimos preparados para reanudar las negociaciones''.

''Ya hemos encontrado un punto común en 24 de las 25 propuestas, incluidos aumentos salariales históricos y disposiciones de seguridad adicionales. Nuestra oferta responde directamente a las preocupaciones de SAG-AFTRA y extiende protecciones significativas para la IA que incluyen la exigencia de consentimiento y una compensación justa para todos los artistas que trabajan bajo el IMA. Estos términos están entre los más fuertes en la industria del entretenimiento'', describió.

El antecedente

Las negociaciones entre SAG-AFTRA y los editores de juegos sobre el nuevo acuerdo comenzaron en octubre de 2022. El sindicato comenzó a buscar la aprobación para esta segunda huelga en septiembre pasado y los miembros autorizaron el paro laboral con un 98,32% de los votos.

La última huelga de SAG-AFTRA contra los fabricantes de videojuegos fue en octubre de 2016, cuando el sindicato luchaba por una estructura de compensación residual. La huelga finalizó casi un año después, en septiembre de 2017.