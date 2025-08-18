Tradefi.bot recauda $20 millones para desplegar agentes de trading AI en Blockchain y redefinir los ingresos pasivos en DeFi

Tradefi.bot no es solo un bot — es la capa de IA que la blockchain necesita para alcanzar nuevos máximos históricos.

Con más de 44.000 usuarios activos mensuales sin token lanzado aún, Tradefi.bot ya ha demostrado una fuerte tracción orgánica y un claro product-market fit.

Tradefi.bot, la infraestructura de trading descentralizada impulsada por inteligencia artificial, ha cerrado con éxito una ronda de $20 millones liderada por Rollman Management , marcando un hito importante en su expansión global.

El proyecto, que prepara su Token Generation Event (TGE) para finales de agosto o septiembre , busca revolucionar la forma en que los inversionistas participan en los mercados cripto al fusionar IA, DeFi y Web3 , creando una nueva era de ingresos pasivos seguros, automatizados y escalables.

Tradefi.bot es un ecosistema no custodial impulsado por IA que permite a cualquier persona desplegar Agentes de Trading AI (bots descentralizados) capaces de ejecutar estrategias automáticas 24/7 en los principales CEXs y DEXs (incluidos OKX, Binance, Bybit y Bitget).

A diferencia de los sistemas tradicionales, los usuarios mantienen el control total de sus fondos mediante conexiones API, mientras los Agentes AI analizan los mercados, abren y cierran operaciones y optimizan portafolios de manera autónoma.

image

El núcleo: el token $TDFI

En el corazón del ecosistema se encuentra $TDFI, el token nativo de Tradefi.bot:

Deflacionario — cada uso quema tokens, reduciendo la oferta.

— cada uso quema tokens, reduciendo la oferta. Impulsado por utilidad — necesario para activar Agentes AI y acceder a herramientas premium.

— necesario para activar Agentes AI y acceder a herramientas premium. Generador de recompensas — los holders reciben dividendos en USDT cada 15 días , sin staking, solo por mantenerlos.

— los holders reciben , sin staking, solo por mantenerlos. Cashback de comisiones — los bots generan volumen real en exchanges, redistribuyendo hasta un 80% de las comisiones a la comunidad.

Con oferta fija y demanda creciente, $TDFI se perfila como un activo clave en la intersección entre IA y DeFi.

Seguridad y transparencia

Tradefi.bot está auditado por CertiK y SolidProof, logrando un Code Security Score de 78.59 y más de 23,000 votos en CertiK Skynet, ubicándose entre los 10 proyectos más votados a nivel mundial.

image

Más allá de bots: un ecosistema completo DeFi + Web3

Con más de $52 millones en volumen real de trading solo en OKX, $TDFI ya ha probado su motor económico — esto no es especulación, es real.

Tradefi.bot ofrece mucho más que bots de trading:

Mini App en Telegram gamificada (Tap-to-Earn): activa bots, mintea $crTDFI y reclama recompensas.

activa bots, mintea $crTDFI y reclama recompensas. AI Trading Copilot: asistente inteligente para interpretar señales y optimizar estrategias.

asistente inteligente para interpretar señales y optimizar estrategias. Staking & Farming: recompensas sostenibles con modelo de halving a 4 años.

recompensas sostenibles con modelo de halving a 4 años. Integración multichain: soporte para Solana, BNB Chain, Ethereum y TON.

soporte para Solana, BNB Chain, Ethereum y TON. Presencia global: presentado en LaBitConf y el Fort Lauderdale International Boat Show.

image

Una nueva era para los inversionistas

Según Victor R. Ch. Rollman, CEO de Rollman Management:

“Tradefi.bot es el primer ecosistema impulsado por IA diseñado para entregar retornos consistentes con volumen real de trading y seguridad descentralizada. Estamos presenciando el futuro de la inversión automatizada.”

La misión es clara: llevar a las criptomonedas a nuevos máximos históricos, no solo con especulación o HODL, sino mediante un motor real de liquidez impulsado por IA.

Tradefi.bot recientemente aseguró una línea de suscripción de tokens de $20M con Rollman Management. Los fondos se destinarán estratégicamente a marketing, desarrollo, gestión de tesorería y despliegue masivo de Agentes de Trading AI. Una parte también nutrirá el Fondo de Inversión de Tradefi, diseñado para generar ganancias sostenibles que se distribuyen como dividendos en USDT cada 15 días a los usuarios.

Esta alianza le otorga a Tradefi.bot una ventaja decisiva en el panorama DeFi, combinando capital institucional con volumen real generado por IA. La compañía ya negocia con nuevos venture capitals y planea expandirse aún más. En el horizonte, Tradefi.bot está desarrollando una plataforma descentralizada de futuros con IA, posicionándose como un posible “asesino de Hyperliquid” en el próximo ciclo.

$TDFI Token — Deflacionario. De utilidad. Generador de recompensas.

$TDFI no es “otro token más”. Es el primer Decentralized Exchange-Traded Fund (dETF) del mundo, diseñado como el motor financiero de Tradefi.bot — un ecosistema no custodial impulsado por IA que automatiza trading en CEXs y DEXs.

A diferencia de Bitcoin (o cualquier otro token del mercado), $TDFI no puede minarse. Cada vez que se usa para activar un Agente AI (bot) o acceder a tecnología premium, se quema — reduciendo la oferta, aumentando la escasez y creando un modelo deflacionario donde la demanda sigue creciendo con la adopción.

Esto convierte a $TDFI no solo en un token de utilidad, sino también en un activo generador de ingresos, respaldado directamente por volumen real de trading, estrategias de IA y actividad del ecosistema.

Calendario de recaudación y lanzamiento — Pre-Sale $TDFI

Seed Round: $149K recaudados a $0.4444 (hard cap $200K).

$149K recaudados a $0.4444 (hard cap $200K). Rondas privadas y preventa pública: Q3 2025.

Q3 2025. Precio objetivo TGE: $1.4865 (estrategia multi-launchpad).

$1.4865 (estrategia multi-launchpad). Meta de Raise: $500K – $1M para escalar marketing, infraestructura y listados.

El lanzamiento oficial está previsto para finales de agosto o septiembre de 2025, consolidando a Tradefi.bot como uno de los proyectos más prometedores en el cruce entre IA + DeFi.

Dividendos desde el primer día — solo por holdear.

image

El poder de $TDFI

Todo en el ecosistema de Tradefi.bot fluye a través de $TDFI:

Activar Agentes de Trading AI (bots) en Binance, OKX, Bybit, Bitget, PancakeSwap, Uniswap, Hyperliquid.

en Binance, OKX, Bybit, Bitget, PancakeSwap, Uniswap, Hyperliquid. Acceder a estrategias backtesteadas en TradingView.

en TradingView. Recibir señales de IA en tiempo real en Telegram.

en Telegram. Usar la MiniApp (Tap-to-Earn) en Telegram.

en Telegram. Activar el AI Trading Copilot .

. Cobrar dividendos en USDT cada 15 días — sin staking.

— sin staking. Swappear con $crTDFI, $BOLTs y USDT.

Todas las estrategias de trading son públicas y verificables en TradingView, con más de 10 años de datos backtesteados, mostrando un 75% de tasa de acierto y drawdowns mínimos.

image

Los Agentes de Trading AI están mostrando resultados explosivos:

+337% de P&L total

75% de tasa de acierto (win rate)

Factor de beneficio 4.6

Drawdown mínimo (4.5%)

Este es exactamente el tipo de rendimiento probado por IA y backtesteado que los inversionistas quieren de cara al próximo bullrun: crecimiento consistente, bajo riesgo y un potencial de capitalización masiva.

¿De dónde provienen los dividendos?

Cada 15 días, todos los holders de $TDFI reciben automáticamente dividendos en USDT — sin staking, sin reclamar.

Los dividendos provienen de:

Comisiones de trading generadas por Agentes de Trading AI en CEXs + DEXs

Spread + comisiones en todas las plataformas integradas

Penalización del 5% en ventas , redistribuida a los holders

, redistribuida a los holders Ganancias del fondo de trading interno de Tradefi.bot

El 50% de las comisiones del ecosistema se usa para recomprar y quemar $TDFI → reduciendo la oferta.

El 50% se distribuye como dividendos en USDT a los holders.

Esto crea un ciclo autosostenible:

Más usuarios → Más bots → Más trades → Más comisiones → Más quemas → Más dividendos.

Modelo deflacionario incorporado

Oferta fija: 150,000,000 tokens — no se acuñarán más.

Mecánica de quema: tokens destruidos en cada uso.

Tarifa del 5% en ventas → redistribuida a los holders.

Liquidez bloqueada con precio piso de $1.4865. Esto es lo que hace a $TDFI estructuralmente alcista.

Fuentes de ingresos DeFi

Además de los dividendos, los holders de $TDFI desbloquean múltiples vías de ingreso:

Pools de Yield Farming — provee liquidez en DEXs y gana APR.

Staking — haz stake de $TDFI para desbloquear herramientas exclusivas y comisiones del protocolo.

— haz stake de $TDFI para desbloquear herramientas exclusivas y comisiones del protocolo. Provisión de liquidez — los LPs aseguran profundidad en CEXs/DEXs y ganan yield.

— los LPs aseguran profundidad en CEXs/DEXs y ganan yield. Modelo de halving — las recompensas disminuyen cada 4 años, impulsando la escasez y el valor a largo plazo.

¿Qué puedes hacer con $TDFI?

Activar Agentes de Trading AI (bots) .

. Usar estrategias de TradingView con IA .

. Acceder a señales en tiempo real por Telegram .

. Interactuar con la MiniApp (Tap-to-Earn) .

. Recibir dividendos en USDT quincenales .

. Ganar cashback de comisiones .

. Participar en la gobernanza DAO y co-poseer el ecosistema.

Sin $TDFI no puedes acceder a la suite de IA de Tradefi.bot — holdearlo no es opcional, es obligatorio para participar.