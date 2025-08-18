Bitcoin se desinfla tras su récord y las criptomonedas bajan hasta 7%

La mayor criptomoneda cede terreno tras su récord histórico, en medio de la cautela por Jackson Hole y la tensión geopolítica que suma presión sobre los mercados.

El bitcoin se aleja del máximo histórico alcanzado la semana pasada y este lunes cae 2,8% hasta los u$s115.046, según Binance, en un contexto de cautela de los inversores que evalúan los riesgos geopolíticos y esperan las d efiniciones de política monetaria que pueda dejar el simposio de Jackson Hole.

Por su parte, el resto de las criptomonedas bajan hasta 9% encabezado por Hyperliquid, seguido por SUI (8,1%), Solana (6,6%) y Ethereum (-6,2%).

El encuentro anual de banqueros centrales, organizado por la Reserva Federal de Kansas City, se desarrollará del 21 al 23 de agosto y tendrá como protagonista al presidente de la Fed, Jerome Powell , cuya intervención será seguida de cerca por los mercados en busca de pistas sobre los próximos pasos en materia de tipos de interés.

Los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos enfriaron las expectativas de un recorte agresivo en septiembre. Los operadores pasaron de descontar una baja de 50 puntos básicos a anticipar un recorte más moderado de 25 puntos básicos .

Según Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica en XS.com, “el retroceso del bitcoin tras alcanzar un máximo de 124.500 dólares refleja la fuerte influencia de los indicadores macroeconómicos en el mercado cripto. La volatilidad de corto plazo contrasta con un escenario de creciente adopción institucional y estrategias corporativas más sofisticadas”.

El experto advierte que, aunque la inflación y las decisiones de la Fed seguirán marcando el pulso en el corto plazo, “el interés estructural por el bitcoin y otros activos digitales se mantiene sólido”.

En paralelo, los mercados se muestran atentos a la agenda geopolítica: el viernes Donald Trump se reunió con Vladimir Putin sin lograr un alto el fuego en Ucrania, y este lunes el presidente estadounidense recibirá a Volodímir Zelenski junto a varios líderes europeos, en un nuevo intento de acercamiento diplomático.