Bitcoin se mantiene en u$s115.000 y pone un freno momentáneo a la caída

El resto de las altcoins también muestra signos alcistas. Pese a las caídas recientes, los analistas se muestran optimistas con Bitcoin y Ethereum.

La fluctuación de Bitcoin se da en un contexto de cautela en los mercados. Depositphotos

El bitcoin (BTC) sube de manera leve en este martes y pone un freno momentáneo a la caída de los últimos días que lo alejó de su máximo histórico alcanzado la semana pasada. Así, el arranque de la jornada sube 0,5% hasta los u$s115.607, según Binance, en un contexto de cautela en los mercados, que esperan novedades en las negociaciones por Ucrania e indicios de cómo seguirá la política monetaria de EEUU en la previa del simposio de Jackson Hole.

El resto de las criptomonedas también arrojan variaciones positivas, en su mayor parte, destacándose Cardano, que sube 2,7%; BNB, con 1,8%; XRP (+1,4%) y TRON (+1,4%) Por su parte, Ethereum sube 0,8% en las últimas 24 horas, a u$s4.293.

Embed Bitcoin podría duplicar su precio Según el CEO y fundador de Crypto Investidor, Diego Consimo, la reciente corrección de Bitcoin es un movimiento natural de un ciclo que está rompiendo con el patrón histórico de halvings anteriores. La inversión institucional garantiza la sustentación del precio en niveles más altos, destacó el analista.

Argumentó que incluso en situaciones de tensión geopolítica, como los ataques de Israel a Irán y los altibajos de la guerra comercial de Trump, Bitcoin no sufrió correcciones significativas, del 30% al 50%, como en los ciclos de 2017 y 2021.

Según Consimo, la corrección se limitará al corto plazo “siempre y cuando Bitcoin no pierda su fondo anterior en el rango de los u$s111.800”.

¿Ethereum a u$s10.000? Por su parte, el inversionista Ted Pillows recordó que el precio de bitcoin aumentó casi el doble desde sus máximos de 2021 y opinó que actualmente "todo lo que impulsó a BTC hacia arriba está sucediendo con Ethereum". Según su visión, la narrativa de que Ethereum podría alcanzar los u$s10.000 en este ciclo “no es FUD” (acrónimo inglés para llamar al "miedo, incertidumbre y duda"), sino una posibilidad concreta. Y agregó: “ETH sigue siendo la mejor operación macro que existe: entrada institucional, alta actividad de la red y un nivel por debajo de los máximos de 2021. ETH a u$s10.000 está programado para este ciclo”.

