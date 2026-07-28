Tras sorprender a la industria, la empresa china Moonshot AI liberó su modelo de IA Kimi K3

Moonshot AI liberó los pesos y parte de la infraestructura de Kimi K3. Desde Washington, miran con preocupación el avance de modelos chinos y redoblan las acusaciones de robo tecnológico contra las empresas provenientes del gigante asiático.

La empresa china Moonshot AI publicó este lunes los pesos —la memoria operativa— de Kimi K3 y parte de la infraestructura utilizada para entrenar el modelo , una decisión que permitirá a desarrolladores descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios sistemas. La compañía había presentado semanas atrás a K3 como el "mayor modelo abierto del mundo".

La publicación se realizó a través de la plataforma Hugging Face e incluye el modelo completo, un informe técnico y tres herramientas utilizadas durante el entrenamiento, MoonEP, FlashKDA y AgentEnv. Todo el paquete fue liberado bajo una versión modificada de la licencia MIT , lo que habilita su uso y adaptación por parte de la comunidad de desarrolladores.

Según la propia empresa china, Kimi K3 posee 2,8 billones de parámetros y fue diseñado para tareas de programación, razonamiento y comprensión visual. Además, cuenta con una ventana de contexto de un millón de tokens.

En el informe técnico, la compañía sostiene que el modelo logró optimizar de manera autónoma varios núcleos de procesamiento gráfico (GPU) , desarrollar un compilador para este tipo de procesadores y diseñar, en apenas 48 horas, un prototipo de chip de inferencia de 45 nanómetros utilizando herramientas de diseño de código abierto.

Moonshot también aseguró que Kimi K3 puede ejecutarse sobre aceleradores gráficos distintos de los fabricados por Nvidia , una característica que adquiere relevancia en medio de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China.

Pese a esos avances, la empresa reconoció que el rendimiento general del modelo todavía se ubica ligeramente por debajo de los sistemas propietarios más avanzados de Anthropic y OpenAI. No obstante, afirmó que supera a otros modelos abiertos en distintas pruebas de referencia.

La liberación completa de Kimi K3 llega después de que Moonshot presentara resultados que ubicaban al modelo entre los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mercado, un lanzamiento que volvió a poner el foco sobre el rápido avance de las compañías chinas en el desarrollo de modelos abiertos.

La apertura del código y de los pesos se consolidó como una de las principales estrategias de firmas como Moonshot, DeepSeek, Zhipu AI y Alibaba, en contraste con el enfoque más cerrado de empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic, que no publican los pesos de sus modelos más avanzados.

La decisión también se produce en un contexto de creciente competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. Mientras Washington mantiene las restricciones al acceso chino a chips avanzados para IA, compañías estadounidenses como Nvidia, Microsoft y Palantir anunciaron recientemente una alianza para impulsar un ecosistema de inteligencia artificial abierta enfocado en la seguridad, al tiempo que Pekín acelera el desarrollo de alternativas propias.

Las acusaciones de EEUU contra Moonshot AI

El desarrollo de modelos como Kimi K3 avanza en un escenario de creciente competencia entre las grandes potencias por el liderazgo en inteligencia artificial. En ese contexto, Estados Unidos y China endurecieron sus posiciones en torno al control de esta tecnología, con denuncias cruzadas sobre ciberseguridad y el presunto uso indebido de modelos desarrollados por empresas estadounidenses.

En esa línea, el principal asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios, aseguró este miércoles que Moonshot AI utilizó el modelo de lenguaje avanzado Fable, desarrollado por Anthropic, para acelerar el desarrollo de Kimi K3.

"Tenemos información de que Moonshot AI ha extraído elementos de Fable, de Anthropic, para el desarrollo de su modelo K3", afirmó el funcionario en la red social X. Además, sostuvo que "La extracción industrial encubierta a gran escala, destinada a robar tecnología patentada de Estados Unidos y socavar la investigación estadounidense, es inaceptable".

Las declaraciones llegan meses después de que el Departamento de Estado de EEUU impulsara una campaña internacional para advertir sobre lo que considera intentos sistemáticos de empresas chinas de apropiarse de propiedad intelectual de laboratorios estadounidenses de inteligencia artificial. De acuerdo con un cable diplomático al que accedió Reuters, esa iniciativa, lanzada en abril, apuntó específicamente contra Moonshot AI y otras compañías del sector.

En el centro de las acusaciones aparece la denominada destilación, una técnica mediante la cual un modelo de inteligencia artificial de menor tamaño aprende a reproducir el comportamiento de otro más avanzado a partir de las respuestas que genera. El objetivo es reducir tanto el tiempo como los costos necesarios para entrenar nuevos modelos de gran escala.