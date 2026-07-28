Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores en la celebración del teatro comercial argentino

El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Moria Casán fue una de las artistas reconocidas durante la noche.

El emblemático Teatro Colón se vistió de gala para la primera edición de los Premios Pinti , una nueva celebración impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) que busca unificar a la industria y a la audiencia en un homenaje al recordado artista Enrique Pinti .

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La ceremonia estuvo bajo la conducción de Agustín "Rada" Aristarán . El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Antes de concluir la velada, un clip dio lugar a un breve homenaje a Luis "Beto" Brandoni , en un repaso emotivo por sus mejores obras y diálogos en teatro.

Premios a la Trayectoria

Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.

Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán

Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella

Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor (Terna otorgada por Moría Casan y José María Muscari)

Suavecita

Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original (Terna otorgada por Benjamín Rojas y Julieta Nahir Calvo)

Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje (Terna otorgada por Boy Olmi y "Bicho" Gómez)

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mejor Actriz en Musical

Alejandra Radano- Company

Mejor Actor en Musical (Terna otorgada por Natali Pérez)

Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín (Terna otorgada por Luis Machín)

Mejor Actor de reparto (Terna otorgada por Julieta Zylberberg y Diego Reinhold)

Mariano Saborido- Lo que el río hace

Mejor coreografía

Vanesa García Millán - Hairspray

Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor actriz de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Gustavo Bermudez y Mery del Cerro)

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Mejor actor de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Dalia Gutmann)

Roberto Peloni - El brote

Mejor obra de autoría nacional (Terna otorgada por Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro)

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Drama o comedia dramática del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Griselda Siciliani)

Rocky

Comedia del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Carla Peterson)

El jefe del jefe

Musical del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Mauricio Dayub)

Charly y la fábrica de chocolates

Mejor actriz protagonista de comedia (Terna otorgada por Nicolás Vázquez y Diego Peretti)

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Mejor actor de comedia (Terna otorgada por Lizy Tagliani y Verónica Llinás)

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Mejor producción del año (Terna otorgada por Jorge Suárez y Federico D'Elia)

Preludio y RGB Entertainment - Rocky

Mejor musical (Terna otorgada por Flavio Mendoza)

Charly y la fábrica de Chocolates

Mejor drama o comedia dramática

Las hijas

Mejor comedia (Terna otorgada por Arturo Puig)

Una navidad de mierda

Espectáculo favorito del público

Annie