El emblemático Teatro Colón se vistió de gala para la primera edición de los Premios Pinti, una nueva celebración impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) que busca unificar a la industria y a la audiencia en un homenaje al recordado artista Enrique Pinti.
Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores en la celebración del teatro comercial argentino
El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.
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La ceremonia estuvo bajo la conducción de Agustín "Rada" Aristarán. El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.
Antes de concluir la velada, un clip dio lugar a un breve homenaje a Luis "Beto" Brandoni, en un repaso emotivo por sus mejores obras y diálogos en teatro.
Todos los ganadores de los Premios Pinti
Premios a la Trayectoria
Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.
- Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán
- Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella
- Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg
Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor (Terna otorgada por Moría Casan y José María Muscari)
Suavecita
Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original (Terna otorgada por Benjamín Rojas y Julieta Nahir Calvo)
Rocky
Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje (Terna otorgada por Boy Olmi y "Bicho" Gómez)
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Mejor actriz de reparto
Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín
Mejor Actriz en Musical
Alejandra Radano- Company
Mejor Actor en Musical (Terna otorgada por Natali Pérez)
Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín (Terna otorgada por Luis Machín)
Mejor Actor de reparto (Terna otorgada por Julieta Zylberberg y Diego Reinhold)
Mariano Saborido- Lo que el río hace
Mejor coreografía
Vanesa García Millán - Hairspray
Mejor Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor actriz de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Gustavo Bermudez y Mery del Cerro)
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Mejor actor de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Dalia Gutmann)
Roberto Peloni - El brote
Mejor obra de autoría nacional (Terna otorgada por Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro)
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
Drama o comedia dramática del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Griselda Siciliani)
Rocky
Comedia del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Carla Peterson)
El jefe del jefe
Musical del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Mauricio Dayub)
Charly y la fábrica de chocolates
Mejor actriz protagonista de comedia (Terna otorgada por Nicolás Vázquez y Diego Peretti)
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
Mejor actor de comedia (Terna otorgada por Lizy Tagliani y Verónica Llinás)
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Mejor producción del año (Terna otorgada por Jorge Suárez y Federico D'Elia)
Preludio y RGB Entertainment - Rocky
Mejor musical (Terna otorgada por Flavio Mendoza)
Charly y la fábrica de Chocolates
Mejor drama o comedia dramática
Las hijas
Mejor comedia (Terna otorgada por Arturo Puig)
Una navidad de mierda
Espectáculo favorito del público
Annie
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