SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de julio 2026 - 09:30

Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores en la celebración del teatro comercial argentino

El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Moria Casán fue una de las artistas reconocidas durante la noche.&nbsp;
Moria Casán fue una de las artistas reconocidas durante la noche. 

El emblemático Teatro Colón se vistió de gala para la primera edición de los Premios Pinti, una nueva celebración impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) que busca unificar a la industria y a la audiencia en un homenaje al recordado artista Enrique Pinti.

La ceremonia estuvo bajo la conducción de Agustín "Rada" Aristarán. El evento reconoció a la mejor artística, técnica y producción de la cartelera comercial del período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Informate más

Antes de concluir la velada, un clip dio lugar a un breve homenaje a Luis "Beto" Brandoni, en un repaso emotivo por sus mejores obras y diálogos en teatro.

Todos los ganadores de los Premios Pinti

Premios a la Trayectoria

Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.

  • Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán
  • Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella
  • Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor (Terna otorgada por Moría Casan y José María Muscari)

Suavecita

Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original (Terna otorgada por Benjamín Rojas y Julieta Nahir Calvo)

Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje (Terna otorgada por Boy Olmi y "Bicho" Gómez)

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mejor Actriz en Musical

Alejandra Radano- Company

Mejor Actor en Musical (Terna otorgada por Natali Pérez)

Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín (Terna otorgada por Luis Machín)

Mejor Actor de reparto (Terna otorgada por Julieta Zylberberg y Diego Reinhold)

Mariano Saborido- Lo que el río hace

Mejor coreografía

Vanesa García Millán - Hairspray

Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor actriz de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Gustavo Bermudez y Mery del Cerro)

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Mejor actor de drama o comedia dramática (Terna otorgada por Dalia Gutmann)

Roberto Peloni - El brote

Mejor obra de autoría nacional (Terna otorgada por Pilar Gamboa y Juan Gil Navarro)

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Drama o comedia dramática del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Griselda Siciliani)

Rocky

Comedia del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Carla Peterson)

El jefe del jefe

Musical del año -De mayor convocatoria- (Terna otorgada por Mauricio Dayub)

Charly y la fábrica de chocolates

Mejor actriz protagonista de comedia (Terna otorgada por Nicolás Vázquez y Diego Peretti)

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Mejor actor de comedia (Terna otorgada por Lizy Tagliani y Verónica Llinás)

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Mejor producción del año (Terna otorgada por Jorge Suárez y Federico D'Elia)

Preludio y RGB Entertainment - Rocky

Mejor musical (Terna otorgada por Flavio Mendoza)

Charly y la fábrica de Chocolates

Mejor drama o comedia dramática

Las hijas

Mejor comedia (Terna otorgada por Arturo Puig)

Una navidad de mierda

Espectáculo favorito del público

Annie

Te puede interesar

Otras noticias