WhatsApp ampliará el tiempo para editar mensajes enviados: cómo funcionará la nueva actualización

La aplicación de mensajería prepara una función que permitirá editar mensajes durante un plazo más amplio, una mejora que ya está en fase de pruebas.

La nueva herramienta permitirá modificar textos ya enviados dentro de un período determinado sin necesidad de borrarlos.

WhatsApp trabaja en una actualización que ampliará el plazo disponible para editar mensajes ya enviados , una función que los usuarios utilizan cada vez más para corregir errores o modificar información sin tener que eliminar el texto original.

Actualmente, la app permite editar mensajes dentro de un margen limitado tras su envío. Sin embargo, versiones beta recientes muestran que la plataforma evalúa extender ese tiempo, lo que facilitaría ajustes en conversaciones personales y laborales.

La herramienta permite mantener presionado un mensaje enviado y seleccionar la opción “Editar” . Una vez modificado, el texto aparece con la etiqueta “editado”, aunque no muestra el historial de cambios.

Ahora, WhatsApp ampliará el tiempo en que los usuarios pueden editar un mensaje.

Esto resulta especialmente útil en grupos de trabajo o coordinación donde pequeños errores pueden generar confusión.

Seguirá siendo posible solo en mensajes de texto (no multimedia).

Se ampliaría el tiempo disponible para realizar la edición.

Por qué WhatsApp mejora esta función

La edición de mensajes se convirtió en una herramienta clave desde su lanzamiento, ya que evita la eliminación total del contenido y mantiene la continuidad de la conversación.

La ampliación del plazo responde a:

Uso creciente en contextos laborales.

Mayor necesidad de precisión en chats grupales.

‍ Competencia con otras apps que ofrecen márgenes más amplios.

WhatsApp viene incorporando mejoras progresivas enfocadas en productividad, privacidad y personalización.

Cuándo llegará a todos los usuarios

Por ahora, la función ampliada está en fase beta y podría implementarse gradualmente en Android y iOS durante las próximas actualizaciones estables de 2026.

Como suele ocurrir, primero se libera a un grupo reducido de usuarios para detectar posibles errores antes del lanzamiento global, y si la recepción es positiva, se implementa para el público general.

En un escenario donde la comunicación digital es cada vez más inmediata y masiva, este tipo de actualizaciones apunta a mejorar la experiencia del usuario y reducir errores cotidianos. La evolución constante de WhatsApp demuestra que la plataforma sigue adaptándose a nuevas necesidades, tanto en el ámbito personal como en el profesional.