WhatsApp prepara controles parentales y cuentas secundarias para proteger a menores

La aplicación trabaja en una función para que padres puedan gestionar la privacidad y límites de uso de sus hijos sin acceder a sus mensajes privados.

WhatsApp permitirá crear cuentas vinculadas para menores con comunicación limitada a contactos seguros y ajustes supervisados por los padres.

WhatsApp está desarrollando nuevas herramientas de control parental que permitirán a padres y tutores gestionar la experiencia de uso de los menores sin invadir la privacidad de las conversaciones. Las funciones, detectadas en versiones beta de la aplicación, introducen la posibilidad de crear cuentas secundarias vinculadas a un perfil adulto, con restricciones específicas en mensajería y llamadas.

Este tipo de mejoras responden a una creciente demanda de funciones que ayuden a los padres a proteger a los niños frente a contactos desconocidos, acoso o interacciones no deseadas en la plataforma, que hasta ahora carecía de un sistema integrado de supervisión parental sólido.

control parental Qué son las cuentas secundarias y controles parentales La característica, todavía en desarrollo, permitiría que los padres creen una cuenta secundaria para el menor directamente desde su perfil principal dentro de WhatsApp. Esta cuenta estará vinculada y supervisada por el adulto responsable, sin que éste tenga acceso al contenido de los mensajes o llamadas gracias al cifrado de extremo a extremo que protege la privacidad de cada conversación.

Entre las principales funciones previstas se encuentran:

Restricción de mensajes y llamadas solo a contactos guardados en la agenda del menor, bloqueando automáticamente contactos desconocidos.

Privacidad reforzada: los padres podrán ajustar configuraciones como quién puede ver la foto de perfil o el estado.

Información básica de actividad: se espera que los adultos reciban datos sobre acciones relevantes (por ejemplo, cuando se añade un nuevo contacto) sin acceder a chats privados.

Protección con PIN: el proceso de vinculación podría requerir un código PIN para evitar cambios no autorizados por parte del menor. Esta configuración está pensada para equilibrar la seguridad y la privacidad: los padres pueden supervisar y limitar aspectos del uso, pero no leerán mensajes ni escucharán llamadas, que seguirán protegidos por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Por qué es relevante para padres y tutores El uso de WhatsApp entre niños y adolescentes es cada vez más habitual, lo que ha generado inquietudes sobre seguridad digital, contactos no deseados y exposición a contenidos inapropiados. Con la introducción de controles parentales integrados, los adultos podrán: Reducir la exposición a desconocidos al limitar comunicaciones solo a contactos aprobados.

Configurar límites de interacción sin depender de aplicaciones externas o complejas soluciones de terceros.

Supervisar la actividad de forma general, sin invadir la privacidad protegida por diseño en WhatsApp. Esto coloca a WhatsApp más cerca de otras plataformas que ya ofrecen herramientas de supervisión para menores, aunque con un enfoque que respeta el cifrado y la confidencialidad de los usuarios. Cuándo podría llegar esta función Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, los reportes señalan que la función ha sido detectada en la versión beta 2.26.3.6 para Android y podría comenzar a desplegarse a usuarios estables en futuras actualizaciones de la aplicación tras las pruebas y ajustes necesarios.

