¡Chau WhatsApp! Estos son los teléfonos en los que dejará de funcionar desde el 1 de marzo 2026

La app de mensajería exigirá sistemas más actuales y varios equipos antiguos quedarán fuera del servicio de mensajería.

WhatsApp , la popular aplicación de mensajería, actualizará sus requisitos técnicos en marzo 2026. La decisión impactará en muchos dispositivos que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes.

El cambio está pensado para reforzar la protección de la información personal y para optimizar el rendimiento general del servicio. Quienes tengan equipos con software antiguo deberán revisar si podrán continuar con acceso normal a la app, o tendrán que cambiar de dispositivo.

La compañía Meta Platforms confirmó que, desde el 1 de marzo de 2026 , la app solo funcionará en Android 5.0 o versiones posteriores y en iPhone con iOS 15.1 en adelante. Los modelos que no alcancen ese piso quedarán excluidos .

En el universo Android, varios equipos lanzados antes de 2014 no cuentan con actualización posible . Entre ellos figuran:

Estos dispositivos ya no reciben parches de seguridad ni nuevas versiones del sistema.

En el caso de Apple ya se vio recientemente que toda la gama del iPhone 5 perdió el acceso a la app, pero ahora se suman el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus que tampoco podrán instalar iOS 15.1, requisito mínimo para mantener la aplicación activa. Hasta el momento, las versiones especiales de esa generación, como el iPhone 6s, no fueron descartadas oficialmente.

Cuando el equipo no cumple con las condiciones, la app deja de abrirse y tampoco permite descargar actualizaciones. Además, la falta de soporte incrementa los riesgos ante fallas de seguridad.

¿Qué hago si mi teléfono está en la lista?

El primer paso es verificar la versión del sistema operativo. En Android, se puede consultar desde Ajustes, en la sección "Acerca del teléfono" o "Información de software". En iOS, el dato aparece en Ajustes, en el apartado "General" y finalmente en "Información".

Si el dispositivo admite una actualización compatible, lo mejor es instalarla cuanto antes. Eso permitirá seguir con acceso normal a la aplicación. Si el modelo no ofrece esa posibilidad, la alternativa será migrar a un equipo más reciente. Antes de hacer el cambio, se recomienda guardar todas las conversaciones y archivos para evitar la pérdida de datos importantes.

La empresa suele avisar con anticipación dentro de la propia app, lo que brinda un margen para tomar una decisión.

¿Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp en Android y iPhone?

En Android, el respaldo se almacena en Google Drive. Dentro de la app, hay que ingresar a Ajustes, luego a Chats y seleccionar "Copia de seguridad". Ahí mismo se puede iniciar el guardado manual en la nube.

En iOS, el almacenamiento se hace en iCloud. El camino es "Configuración" dentro de la aplicación, después "Chats" y "Copia de seguridad". Con la opción "Realizar copia ahora" se guardan mensajes y archivos.

Antes de iniciar el proceso, lo mejor es chequear que haya espacio disponible en la cuenta asociada. Este paso garantiza que, ante un cambio de equipo, las conversaciones puedan recuperarse sin inconvenientes.