WhatsApp incorporó nuevos emojis a su listado

Ahora se van a poder expresar nuevas emociones a través de estos nuevos diseños con representaciones divertidas.

Las actualizaciones de la aplicación deben realizarse desde Play Store para evitar descargas fraudulentas.

La aplicación de mensajería WhatsApp suma cambios en su catálogo visual con la incorporación de nuevos emojis basados en el estándar más reciente de Unicode Consortium. La actualización busca ampliar las formas de comunicación dentro de los chats mediante nuevos íconos que representan emociones, objetos y distintas situaciones cotidianas.

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El despliegue de estas novedades no se realiza al mismo tiempo para todos los usuarios. La distribución de los nuevos emojis ocurre de manera progresiva y suele comenzar en las versiones beta de la aplicación para dispositivos con Android . Después de esa primera etapa, la actualización se extiende hacia otros sistemas operativos , incluido iOS, siguiendo el esquema habitual de actualizaciones de la plataforma.

El catálogo renovado incorpora figuras que amplían el repertorio actual del teclado. Entre los nuevos símbolos aparecen: una cara distorsionada; una criatura peluda; una nube de pelea y otros elementos que representan escenas cotidianas. El listado también suma referencias culturales y naturales .

El aspecto visual de cada emoji puede variar según el dispositivo en el que se visualice. Aunque el significado se mantiene igual en todas las plataformas, los diseños pueden presentar diferencias dependiendo del sistema operativo o de la interpretación gráfica de cada fabricante . Esta situación es habitual en el mundo digital, donde cada plataforma adapta los gráficos a su propio estilo visual.

La incorporación de nuevos emojis forma parte de una actualización más amplia del sistema de estandarización que impulsa Unicode . Este organismo promueve la inclusión periódica de nuevos símbolos y variantes para mejorar la compatibilidad entre aplicaciones, plataformas y dispositivos . El objetivo es unificar la experiencia del usuario y garantizar que los mismos íconos puedan interpretarse de forma similar en cualquier equipo.

En la actualidad, los emojis ocupan un lugar central dentro de la mensajería digital. Estos íconos permiten expresar emociones o matices de forma rápida, lo que refuerza el tono de los mensajes en conversaciones diarias. Por ese motivo, cada actualización del catálogo suele generar expectativa entre los usuarios, que siguen de cerca la llegada de nuevos símbolos para ampliar sus opciones de comunicación.

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Cómo encontrarlos en WhatsApp

El acceso a los nuevos emojis dentro de WhatsApp depende de una serie de condiciones técnicas que permiten habilitar el catálogo actualizado en cada dispositivo. Para comenzar, el usuario debe actualizar la aplicación desde la tienda oficial, ya que las versiones antiguas no incluyen estas incorporaciones.

También resulta importante contar con la versión más reciente del sistema operativo del teléfono, porque la compatibilidad del software influye de forma directa en la aparición de los nuevos íconos. Una vez que ambas actualizaciones están disponibles, los emojis se integran al teclado habitual dentro de cualquier conversación. Dado que el despliegue no ocurre al mismo tiempo para todos los usuarios es importante considerar los siguientes puntos:

Abrir cualquier conversación dentro de la app

Los emojis se utilizan desde el teclado integrado en los chats. Al ingresar a una conversación, el usuario puede acceder al panel habitual donde aparecen las nuevas opciones.

Buscar los íconos en las categorías existentes

Los nuevos emojis no modifican la estructura del teclado. Se ubican dentro de las mismas categorías que ya utiliza la aplicación, lo que mantiene la organización habitual.

Considerar las diferencias entre versiones de la app

Quienes utilizan versiones beta pueden recibir los emojis antes que el resto de los usuarios, lo que genera una disponibilidad anticipada en algunos dispositivos.

Tener en cuenta el proceso de despliegue gradual