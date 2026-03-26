WhatsApp permitirá tener dos cuentas en un mismo celular + Seguir en









La plataforma anunció este cambio para el sistema iOS. Así, le permitirá a los usuarios tener las cuestiones personales y laborales en un mismo lugar.

Esta función ya estaba presente en Android.

La plataforma de mensajería WhatsApp ahora permitirá tener dos cuentas en un mismo celular, como un cambio reciente para los dispositivos con sistema iOS. La compañía indicó que esta modificación es para que los usuarios ahora puedan tener en un mismo lugar tanto las "cuestiones personales como laborales".

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Desde su blog oficial, la compañía indicó: "Para ayudarte a aprovechar al máximo cada momento, estamos implementando nuevas formas de hacer que WhatsApp sea aún más fácil de usar, ya sea para organizarte, para combinar el trabajo con la vida personal o para sacar más partido a cada chat".





Así, anunciaron una serie de cambios que incluyen liberar espacio, facilitar la transferencia de chat entre plataformas y sistemas operativos y hasta retoque de fotos con inteligencia artificial (IA).

WhatsApp permitirá tener dos cuentas en un mismo celular "Dos cuentas, un teléfono (ahora en iOS): Ahora puedes tener dos cuentas de WhatsApp conectadas al mismo tiempo en iOS", indicó el comunicado y aclaró que se trata de un cambio "tal como se puede hacer en dispositivos con Android". "Ya no necesitas llevar dos teléfonos para separar cuestiones personales de laborales. Siempre sabrás en qué cuenta estás porque tu foto del perfil ahora estará visible en la pestaña inferior", agregó.

Wpp.jpeg Esta posibilidad de dos cuentas aplica para los sistemas iOS, algo ya disponible en Android.

Entre otros cambios, la plataforma incluyó: Libera espacio: se podrán buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier chat sin borrar toda la conversación. Sería mediante la selección del nombre del chat y la opción Administrar almacenamiento . "Cuando vacías un chat, también puedes optar por eliminar solo los archivos multimedia y mantener el historial de chat intacto", aclararon.





se podrán buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier chat sin borrar toda la conversación. Sería mediante la selección del nombre del chat y la opción . "Cuando vacías un chat, también puedes optar por eliminar solo los archivos multimedia y mantener el historial de chat intacto", aclararon. Transferencia de chat entre plataformas : permitirá mover el historial de chat de iOS a Android y dentro de la misma plataforma.





: permitirá mover el historial de chat de iOS a Android y dentro de la misma plataforma. Retoques de fotos con Meta AI: podrá retocar fotos directamente en un chat antes de enviarlas, "lo que hace más fácil eliminar algo que te distrae, cambiar el fondo o aplicar un estilo divertido". Es posible que las funciones de Meta AI no estén disponibles para todos los usuarios. WhatsApp trabaja en cuentas especiales para menores de 13 años y estas serán las características principales Los nuevos cambios que va a implementar la aplicación de mensajería podrían cambiar rotundamente la experiencia de los usuarios. Whatsapp estuvo atravesando una serie de cambios en sus últimas actualizaciones beta. Entre las mas destacadas está una pestaña especifica para Meta IA, el asistente de Inteligencia Artificial. Otra novedad que dio mucho de qué hablar, es la llegada de cuentas especiales para menores de 13 años, gestionadas y supervisadas por sus padres o tutores legales. Estas modificaciones, detectadas en versiones beta, ya nos anticipa una transformación que va a impactar tanto en el uso cotidiano como en la forma en que se manejan las interacciones dentro de la app. Una de las novedades más relevantes es la incorporación de cuentas especiales para menores de 13 años. Este sistema está pensado para que los padres o tutores puedan administrar de manera directa la actividad de los menores dentro de la plataforma.

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