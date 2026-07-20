Conmoción en Italia por la muerte de un hombre marroquí mientras era reducido por la policía en Bolonia

Bolonia , capital de la región italiana de Emilia-Romaña , vive desde el domingo conmocionada por la muerte de Abderrahim Fakir , un hombre de 42 años de origen marroquí que murió mientras era reducido en el suelo por agentes de policía en el barrio Pilastro , una zona periférica del norte de la ciudad.

La chispa de la indignación fue un video grabado por un vecino, en el que se escucha a Fakir gritar pidiendo ayuda durante más de dos minutos antes de quedar inmóvil. Las imágenes trascendieron rápidamente el ámbito local y se instalaron en el centro del debate político nacional.

Según pudo reconstruirse, Fakir residía en Italia desde los siete años y estaba a la espera de la renovación de su permiso de residencia . Fue interceptado por dos agentes después de que varios vecinos alertaran sobre un hombre "en estado de exaltación" que había dañado un auto estacionado en el garaje de un edificio.

La versión policial indica que los agentes lo rociaron con un aerosol irritante y, con la ayuda de varios ciudadanos, lo mantuvieron tumbado boca abajo mientras intentaban atarle muñecas y tobillos con precintos de plástico . Minutos después, los sanitarios de emergencias —convocados por los propios policías, quienes hablaron de una "crisis psiquiátrica"— certificaron su muerte.

Las imágenes, de una crudeza que estremeció a buena parte de la opinión pública italiana, muestran a dos agentes sobre la espalda y las piernas de Fakir mientras un tercero le presiona la cabeza contra el asfalto. La cadena pública Rai News no dudó en trazar un paralelismo con la muerte de George Floyd en 2020 en Estados Unidos, al describir "una escena que inevitablemente recuerda" aquel episodio que desató protestas masivas contra la violencia policial en todo el mundo.

El registro también muestra que, tras más de dos minutos de gritos y quejidos, el hombre dejó de moverse mientras los agentes terminaban de sujetarle muñecas y tobillos. Al concluir esa maniobra, uno de los policías advirtió que Fakir ya no reaccionaba y le propinó dos golpes leves en la mejilla sin obtener respuesta. El primer sanitario se acercó unos treinta segundos después y le giró el cuerpo sobre un costado, pero el hombre ya había muerto.

Las imágenes muestran a Abderrahim Fakir gritando pidiendo ayuda por más de dos minutos antes de quedar inmóvil.

El cuñado de la víctima, identificado ante la prensa local como Mimi, relató que los agentes "le pusieron dos piernas en el cuello hasta que dejó de respirar" y calificó lo sucedido como "algo que solo se ve en las películas estadounidenses o en TikTok". La hermana de Fakir, por su parte, responsabilizó directamente a los agentes y aseguró que la policía lo había matado: sostuvo que, ante una persona alterada, la respuesta debía ser calmarla, no acabar con su vida a plena luz del día.

Esa misma noche, alrededor de trescientas personas se congregaron de manera espontánea en el Pilastro para reclamar justicia. El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, decidió secundar el reclamo y convocó una concentración para este lunes en la céntrica plaza Nettuno.

La investigación judicial y las reacciones políticas

La fiscalía de Bolonia abrió diligencias por homicidio imprudente, aunque ni los dos policías que participaron en la inmovilización ni los cuatro sanitarios presentes fueron formalmente investigados. En su lugar, quedaron inscritos en un registro de actuaciones preliminares habilitado por el llamado "modelo 45 bis", un mecanismo introducido en mayo por el decreto de Seguridad del gobierno de Giorgia Meloni que permite retrasar la apertura de una causa penal contra miembros de las fuerzas del orden cuando existen indicios de que actuaron amparados por una causa de justificación, como la legítima defensa. Se trata de la primera vez que este instrumento —calificado por sus detractores como un "escudo penal" para la policía— se aplica en Italia.

Las reacciones políticas siguieron una división previsible. La senadora del Partido Democrático, Sandra Zampa, exigió que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, compareciera ante el Parlamento, mientras que la senadora de Alianza Verdes e Izquierda, Ilaria Cucchi, anunció que prepara una interpelación parlamentaria. Desde el oficialismo, la Liga pidió no adelantar "condenas prejuiciales" hasta analizar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, aunque reclamó respeto hacia la labor policial.

La autopsia, ordenada por la fiscalía, deberá determinar la causa exacta de la muerte de Fakir, de quien su familia asegura que padecía asma. Su abogada lo describió como un empresario "perfectamente integrado" en la sociedad italiana, dueño de una pequeña empresa de mudanzas, que en los últimos meses había manifestado un temor creciente —y, según ella, infundado— a ser expulsado del país pese a tener su situación migratoria en regla.