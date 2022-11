Tributo a un ícono de los 80, John Hughes

La música siempre fue parte imprescindible de las películas que escribió, produjo o dirigió John Hughes, y basta escuchar “Won’t You Forget About Me” de Simple Minds, o “Pretty in Pink”, de The Psycheledich Furs, para evocar inmediatamente títulos como “El club de los 52” o “Vestida de Rosa”. El realizador de éxitos de taquilla como “Mi pobre angelito” fue un tanto subestimado en su momento pero se lo empezó a revalorar aun antes de su muerte en 2009, cuando ya se comentaba que se divertía preparando un compilado de los viejos casetes con los que escuchaba las canciones para musicalizar sus films, La idea recién se concreta ahora con esta colección de 4 discos, editada en todos los formatos posibles, con hits de películas como “American Lampoon European Vacation”, “Mejor solo que mal acompañado”, “Tío Buck”, “Ciencia loca” y por supuesto la gran obra cómica de Hughes, “Un experto en diversión” (“Ferris Bueller’s Day Off”) donde las locuras de Matthew Broderick iban acompañadas siempre de una canción memorable. Este es un festín de nostalgia ochentista con excelentes temas, o bien muy conocidos como olvidados, a cargo de artistas como Joe Jackson, Orchestral Manouvres in the Dark, Killing Joke, Love and Rockets, Echo & the Bunnymen, New Order y el grupo con el que empezó Danny Elfman, Oingo Boingo.