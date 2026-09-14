Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de Malvinas + Agregar ámbito en









El gobierno británico confirmó el reemplazo de las cuatro unidades que actualmente operan en el Escuadrón 1435. Los nuevos equipos cuentan con tecnología de detección y armamento más avanzados.

En medio de la tensión con Argentina, Reino Unido refuerza su defensa de Malvinas.

Reino Unido reemplazará los cuatro aviones de combate Typhoon que tiene desplegados en las Islas Malvinas por otros cuatro de una versión más moderna. Las nuevas aeronaves cuentan con mejoras en el radar y en los sistemas de armamento.

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Las aeronaves que serán retiradas pertenecen a la primera serie de los Typhoon y forman parte del Escuadrón 1435, destinado a la defensa del archipiélago. En su lugar llegarán aviones de la Tranche 2, una versión más avanzada que ya integra la flota de la Real Fuerza Aérea británica.

La decisión fue comunicada por Luke Pollard, ministro de Estado británico para la Preparación de la Defensa y la Industria, en respuesta a una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty. El funcionario explicó que “los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.

Tensión diplomática entre la Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Argentina.gov.ar Reino Unido cambiará los Typhoon de Malvinas Pollard precisó que se trata de una rotación prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2027. Una vez que los cuatro aviones de la Tranche 1 regresen a Reino Unido, serán retirados del registro de la Autoridad de Aviación Militar y comenzará su proceso de baja.

Los Typhoon que actualmente cumplen tareas en las islas fueron parte de las primeras unidades fabricadas de este modelo y comenzaron a ser entregados a principios de la década de 2000. Desde 2019 fueron retirados de manera progresiva de otras funciones y algunos de los ejemplares restantes quedaron destinados principalmente al entrenamiento y a las operaciones en Malvinas.

Según el medio especializado UK Defence Journal, el reemplazo implicará un incremento en las capacidades militares británicas en el Atlántico Sur. Las nuevas aeronaves no serán construidas especialmente para esta misión, sino que serán trasladadas desde otras unidades de la Fuerza Aérea británica. Trump habló sobre la tensión por Malvinas El anuncio se produce en un contexto de renovada tensión diplomática entre la Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas. En los últimos días, además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un eventual enfrentamiento entre ambos países. Durante una gira por Irlanda, Trump afirmó que un conflicto por las Malvinas sería “un desastre potencial” y sostuvo que podría intervenir si la Argentina o Reino Unido solicitaran su ayuda. “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, declaró. A fines de agosto, el mandatario estadounidense también había planteado la posibilidad de modificar el respaldo de Washington a la posición británica sobre la soberanía del archipiélago.