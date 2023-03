Un profesor de Harvard y ex-Fed explica la crisis y los cambios que vendrían

¿Quién tiene la culpa de las quiebras?: Puede haber sido una falla regulatoria o de supervisión, o ambas, pero creo que hubo al menos una de supervisión.En el caso de SVB, los supervisores de la Fed de San Francisco no vieron venir el problema, presumiblemente, no miraron la situación de liquidez y el problema potencial con los bonos del Tesoro que habían perdido valor. ¿Pero fue estrictamente el fracaso de la Fed de San Francisco o actuaron bajo las pautas que les dio la Junta de Gobernadores en Washington? Digo esto porque en los últimos años se envió un mensaje a los supervisores de que se suponía que no debían ser tan estrictos con sus bancos como lo habían sido.

¿El mensaje estaba relacionado con la reversión de la ley Dodd-Frank de 2018?: La supervisión es un tema aparte. El debate gira en torno a cuánta diferencia hizo la legislación de 2018 y luego la implementación de esa legislación por parte de la Fed en 2019. Creo que había un punto potencial que pudo haber marcado una diferencia, no en la legislación, sino en los cambios que hizo la propia Fed. Pero no parece que el cambio fuera directamente responsable de los problemas. Creo que ese conjunto de cambios reflejó una relajación de la regulación en todos los ámbitos por parte de la Fed, lo que probablemente contribuyó a los problemas que hemos visto recientemente.

¿La Fed, el Tesoro y la FDIC tomaron las medidas adecuadas para estabilizar al sistema?: Veremos, en estas situaciones,a veces hay una pausa y luego las cosas vuelven a empeorar, y a veces se estabilizan. No sabemos dónde estamos ahora. La Fed, la FDIC y el Tesoro tomaron una serie de medidas para detener una nueva corrida en otros bancos: proporcionar garantías para los depositantes no asegurados y establecer condiciones favorables para la financiación de la Fed disponible para otros bancos que pueden estar en una posición vulnerable. Fue una respuesta apropiada aunque desafortunada en sus implicaciones para la política en el futuro.

¿La garantía de depósitos por encima del máximo (u$s250.000) puede resultar una caja de Pandora, si todos esperan un trato similar en el futuro?: En medio de una crisis, los reguladores, supervisores y el presidente no pueden preocuparse demasiado por el riesgo moral. Hay que recordar lo que sucedió cuando el gobierno se detuvo en la cuestión del riesgo moral con Lehman Brothers en 2008, su fracaso desencadenó la fase más aguda de la crisis financiera. Pero una vez que las cosas se hayan estabilizado, el reconocimiento de que existe un riesgo moral significativo requiere una respuesta regulatoria, y eso es lo que obtendremos. La naturaleza de esa respuesta regulatoria dependerá de lo que los reguladores hayan concluido sobre cuán generalizado fue el problema. Pero van a tener que enfrentar el hecho de que los depositantes sin seguro ahora van a creer, irónicamente, que si tienen un depósito sin seguro en un banco con muchos depósitos sin seguro,es muy probable que sean rescatados, bajo el sistema actual. Otra cosa que hemos aprendido es que la promesa de que podemos hacer cumplir la disciplina del mercado resolviendo los bancos cuando quiebran y asignando las pérdidas, como dice la ley, es ilusorio. SVB era el 16° banco de depósito asegurado más grande. En 48 horas, el gobierno concluyó que no podía permitirse el lujo de asignar pérdidas a esos depositantes sin seguro y tomó medidas extraordinarias para protegerlos.

¿La caída de SVB refleja un problema más amplio?: El estrés que hemos visto se ha concentrado en los bancos con alguna combinación de las siguientes características: su negocio depende en gran medida de una industria o sector que no está funcionando tan bien como el resto de la economía en este momento: tecnología y criptografía; tienen una cartera de títulos del Tesoro que no estaban obligados, según las normas, a valorarse a precios de mercado, o sea, a realizar las pérdidas producidas por la suba de tasas; y quizás lo más importante, tenían proporciones muy altas de depósitos que no estaban asegurados, grandes cantidades de dinero que sabían que no estaban protegidas por la FDIC. Ante un problema los depositantes retiraron el dinero lo más rápido que pudieron.

El SVB cayó por la suba de tasas, ¿el ajuste de la Fed no está funcionando como se planeó?: La pregunta no es si la política de la Fed está funcionando sino que si los bancos tienen tiempo para ajustarse tan rápido. La Fed debería haberse preguntado, ya que subieron las tasas tan rápido, qué tipo de vulnerabilidades podría haber en la banca y otras partes del sector financiero. Pero probablemente se centraron casi exclusivamente en la inflación.